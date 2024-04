Empresa JBS é reincidente em casos de vazamento; Conheça outros casos

Em junho do ano passado, pelo menos 42 pessoas tiveram de receber atendimento médico após intoxicação por gás amônia em instalações do frigorífico JBS na cidade Marabá (PA), e uma delas foi parar na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Na época, a empresa se pronunciou por meio de nota e informou que o colaboradores tiveram sintomas leves.

"A JBS informa que a situação na unidade de Marabá (PA) está normalizada. Os colaboradores que precisaram de assistência médica foram prontamente atendidos e todos apresentaram sintomas leves".

Em decorrência desse caso, deputados estaduais levaram a pauta e discutiram a situação em plenário, alertaram para a gravidade e pediram providencias.

No último mês de março, a JBS foi condenada por vazamento de amônia com relação a um caso ocorrido há 15 anos, no Mato Grosso do Sul. O caso foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul sobre vazamento de amônia em 18 de abril de 2008 no frigorífico da JBS/Friboi localizado na avenida Duque de Caxias, no bairro Nova Campo Grande, houve sentença de condenação à empresa. Na ocasião, ao menos dez funcionários passaram mal e três precisaram de atendimento médico mais especializado.

O amoníaco , conhecido como amônia, é um gás sem cor e que pode causar irritações em condições normais de temperatura e pressão. As empresas de alimentos e de bebidas utilizam toneladas de amônia para refrigeração, congelamento rápido e armazenamento. Nesse processo, Há um grande risco de vazamento de gás amônia. A sua inalação causa irritação nos olhos, no aparelho respiratório, inchaço das pálpebras, conjuntivite, vomito e irritação na garganta e, em altas concentrações, poderá resultar em mortes.

Além de ser utilizado como fertilizante, indústrias empregam a amônia para a produção de produtos de limpeza, plásticos, tecidos, como gás refrigerante, entre outros.