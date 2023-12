Em Dom Eliseu, empresa de distribuição de água tem fornecimento de energia suspenso em bomba

O fornecimento de energia de uma das bombas do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (Saae), no município de Dom Eliseu, no nordeste paraense, foi suspenso por equipes da distribuidora de energia na manhã desta segunda-feira (18). O corte da energia do órgão, que é ligado à Prefeitura Municipal, é uma medida administrativa da Equatorial Energia após diversas tentativas de negociação com a SAAE que deve à concessionária de energia cerca de R$ 9 milhões.

Em nota, a Equatorial Pará esclareceu que a suspensão do fornecimento de energia por falta de pagamento da fatura de energia é realizada de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que autoriza a distribuidora a realizar a suspensão por inadimplemento após a realização de notificação prévia ao poder público competente.

Ainda segundo a empresa, durante o ato, também são informados o valor do débito e o prazo para pagamento antes que o corte seja efetivado. A Distribuidora também destaca que a suspensão no fornecimento é uma das últimas medidas da distribuidora de energia para reaver os valores que lhe são devidos e que, neste caso específico, outras medidas judiciais estão sendo tomadas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Prefeitura de Dom Eliseu sobre o caso, para detalhar sobre as questões relacionadas aos débitos. No entanto, a reportagem aguarda retorno.