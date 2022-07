Edital de instituição de ensino oferta 4 bolsas em Medicina para Castanhal

Instituições de ensino que integram o Instituto de Educação Médica (IDOMED) estão com inscrições abertas para o processo seletivo de bolsas integrais para os cursos de Medicina autorizados no âmbito do Programa Mais Médicos. Das 19 vagas ofertadas em diferentes regiões do Brasil, quatro são pra Castanhal, no nordeste do Pará.

Os interessados podem se inscrever pelo site https://econ.rio.br/bolsistas22-2 até quinta-f(07). O começo das aulas será no segundo semestre de 2022.

Requisitos

Para participar da seleção, o candidato deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, entre 2017 e 2021, e atender às condições estabelecidas no edital de cada unidade, como: não ter diploma de curso superior, ter renda familiar mensal que não exceda o valor de até três salários-mínimos por pessoa e ter cursado o ensino médio em escola pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. É necessário enviar a documentação que comprova a participação no ENEM, morar e ser natural da região onde irá cursar medicina.

Vagas

O edital prevê duas para Iguatú (CE); cinco para Angra dos Reis (RJ); três para Quixadá (CE); duas para Açailândia (MA); quatro para Castanhal (PA); duas para Jaraguá do Sul (SC) e uma para Juazeiro (BA).

O resultado será divulgado no dia 19 de julho após 18h no site do IDOMED e a matrícula deverá ser efetuada no dia 20 de julho, presencialmente, nas secretarias dos campi.

Sobre a instituição



O IDOMED é um grupo que reúne 17 escolas médicas e está presente em todas as regiões do país, com aproximadamente 7,5 mil alunos. O grupo oferece programas de graduação, pós, especialização e cursos de atualização.