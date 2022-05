Dia Mundial do Sol: saiba como aproveitar os benefícios da luz solar para a saúde

Nesta terça-feira (3), é celebrado o Dia Mundial do Sol, data para destacar a importância dessa grande estrela para a existência de inúmeras formas de vida na Terra, incluindo os seres humanos. Em Belém, onde frequentemente temos a sensação de haver um sol para cada habitante, sobretudo durante o verão amazônico, a relação das pessoas com esse astro celeste divide opiniões. Já especialistas em saúde defendem a importância do sol tanto para o bem-estar físico quanto mental.

Para Abraão Azueiros, de 76 anos, vendedor há mais de 15 anos na Cidade Velha, em Belém, o sol é negócio, literalmente. “Para mim todo o dia é Dia Mundial do Sol, porque eu vendo água, refrigerante, então eu vendo mais”, ele afirma. Abraaão agradece a Deus por termos um clima em que o sol aparece bastante e, por isso mesmo, toma alguns cuidados no dia a dia para trabalhar sem perder a saúde: “Eu cuido para não ficar muito debaixo dele, me protegendo na sombra mesmo. Eu, na minha idade, se não me proteger, estou ferrado”, brinca.

Diferente de Abraão, há quem prefira os dias em que o sol não aparece tanto, como a estudante Lia Moura. Para ela, os dias de chuva são os melhores: “Porque o calor incomoda muito, o sol faz mal para a pele também, então melhor o dia de chuva. Eu me sinto até mais triste quando está sol”. Lia destaca, ainda, que dificilmente consegue se proteger dos raios solares como deveria: “Eu só consigo me proteger com a sombrinha mesmo”.

Dia destaca a importância do sol para a vida. (Thiago Gomes / O Liberal)

Mas existe um meio-termo à favor do clima amazônico, com frequentes dias intercalados de sol pela manhã e chuva pela tarde e noite. Essa é opinião da mãe de Lia, a dona de casa Regina Moura: “O nosso clima é gostoso porque ele é equilibrado. Sol e chuva é ótimo. Excelente. Nesse período de fim de inverno e início do verão é perfeito, porque não é nem muito sol, nem muita chuva”, afirma.

Sol na medida é importante para a saúde física e mental

Do ponto de vista da saúde, especialistas garantem que o sol é necessário para o bem-estar físico e mental. A psicóloga e Gestalt-terapeuta, Luísa Terzi explica os benefícios da luz solar para o psicológico: “o sol é um estimulante de serotonina, substância que ajuda a regular o humor. As pessoas pensam que só a prática de exercícios faz isso, mas não. É importante aliar os dois, porque é durante esse processo que a região do hipocampo, responsável pelas reações emocionais, é estimulada e são liberados os neurotransmissores que causam sensação de bem estar”.

Luísa afirma que passar muito tempo distante da luz solar pode desencadear ou agravar problemas mentais, como transtornos de humor. “Podem surgir sintomas como depressão, irritação, mau humor, fadiga, desejo incontrolável de comer, problemas para dormir. A abstinência de sol influencia realmente no comportamento”. A especialista destaca o transtorno bipolar como um dos casos para os quais a luz do sol é um elemento terapêutico: “O bipolar não pode ficar muito tempo sem exposição ao sol, porque pode chegar na depressão com muito mais facilidade”.

Já na área da dermatologia, o sol continua sendo importante, desde que com os devidos cuidados e na medida certa. A dermatologista Ulenes Avertano Rocha destaca a importância do sol para a absorção da vitamina D no organismo: “O sol não é vilão. Para absorver vitamina D suficiente e ter ossos fortes, a gente precisa da radiação UVB adquirida pela exposição solar”.

A médica explica que, para pessoas com déficit de vitamina D, o horário de maior absorção da radiação ultravioleta tipo B é entre as 10h e 15h: “Porém, também é o período de maior risco de envelhecimento da pele e formação de câncer. Por isso, essa exposição não pode ser diária e deve durar até uns 15 minutos, para pessoas de pele mais clara, e de 30 minutos a 1 hora para pessoas com pele mais escura”, explica.

Ulenes destaca outros cuidados para aproveitar o sol com segurança: para quem quer compensar o déficit de vitamina D, fazer exposição ao sol no horário e dentro do tempo determinado com uso de protetor solar fator 30; para quem não precisa dessa compensação, mas passa muito tempo exposto, o ideal é uso diário de filtro solar a partir do fator 50, uso de roupas com proteção UVB, chapéus e bastante hidratação.





BOX - Curiosidades sobre o Sol

A luz do Sol demora 8 minutos e 18 segundos para chegar até a Terra.

O Sol pesa 1 milhão de vezes mais que a Terra e caberiam 1 milhão de Terras no seu interior.

O Sol leva 200 milhões de anos para completar uma volta, em translação, em torno da Via Láctea.

O Sol é apenas uma das mais de 200 bilhões de estrelas da Via Láctea.

O Sol é finito. Tem, atualmente, cerca de 4,5 mil milhões de anos e já consumiu aproximadamente metade do hidrogênio presente no seu núcleo.

O Sol continuará a queimar hidrogênio por outros 5 mil milhões de anos, e, nessa altura, o hélio se tornará sua fonte primária de combustível.

É por meio da exposição solar que conseguimos absorver a vitamina D, substância que fortalece os ossos e atua no nosso sistema imunológico.

Fonte: National Geographic/ Guia dos Curiosos/ Brasil Escola