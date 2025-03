Desempenho do Pará é destaque no Encontro Anual Educação Já 2025

Os avanços da educação pública do Estado do Pará foram destaque no encontro tradicional promovido pela ONG Todos pela Educação, em São Paulo, nesta quinta-feira (13/03). O Estado do Pará saltou 20 posições, chegando ao 6º lugar no ranking nacional de educação. O governador Helder Barbalho apresentou as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado.

O ranking divulgado recentemente pelo Ministério da Educação mostrou o crescimento do Estado em 1,3 ponto, entre 2021 e 2023, no Ensino Médio, para 4,3 no índice atual, o maior aumento já registrado na história do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O chefe do Poder Executivo paraense foi convidado pela organização independente “Todos Pela Educação” para detalhar as ações do Estado durante o tradicional “Encontro Anual Educação Já 2025”. O evento reuniu lideranças políticas, gestores, especialistas, representantes da sociedade civil e jornalistas.

Também participaram especialistas internacionais nas áreas de Educação e Mudanças Climáticas; Ciência da Implementação em Educação; Base Nacional Comum Curricular e Inteligência Artificial. Helder Barbalho destacou a importância da valorização dos professores e da modernização das escolas, e de combater a evasão escolar.

“Nós trabalhamos de forma transversal, desde a valorização dos professores, e hoje pagamos o melhor salário médio do Brasil, passando pela mobilização dos alunos para reduzir a evasão escolar, [além de] investimento em escolas, e trabalhar com um processo pedagógico que possa motivar os nossos alunos”, informou.

O ministro da Educação Camilo Santana destacou o desempenho histórico obtido pelo Governo do Pará no Ideb. “Impressionante e importante o desempenho do Pará no Ideb. Vai ao encontro do que defendemos, que os resultados só vêm em trabalho de médio e longo prazo”, ponderou. Ele defendeu ainda a importância da previsibilidade e garantias dos recursos para investimento em educação.

Todos Pela Educação - Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento que tem como missão engajar o poder público e a sociedade brasileira no compromisso pela efetivação do direito das crianças e jovens a uma Educação Básica de qualidade, apartidária e plural.

Congrega representantes de diferentes setores da sociedade, como gestores públicos, educadores, pais, alunos, pesquisadores, profissionais de imprensa, empresários e as pessoas ou organizações sociais que são comprometidas com a garantia do direito a uma Educação de qualidade.

O objetivo do movimento é ajudar a propiciar as condições de acesso, de alfabetização e de sucesso escolar, a ampliação de recursos investidos na Educação Básica e a melhoria da gestão desses recursos.

Superintendência da Primeira Infância de Belém busca parcerias

A superintendente da Primeira Infância de Belém, Flávia Marçal, busca parcerias no Encontro Anual Educação Já 2025, realizado em São Paulo (SP). A gestora participa de várias atividades no evento tradicional na agenda educacional no Brasil, promovido pelo Todos Pela Educação. O encontro, que ocorre nesta quinta-feira (13/03), aborda o balanço do Ministério da Educação (MEC) dos últimos dois anos, as perspectivas até 2026, a liderança política na educação e boas práticas.

Além de lideranças políticas, gestores, representantes da sociedade civil e jornalistas brasileiros, participam especialistas internacionais nas áreas de Educação e Mudanças Climáticas; Ciência da Implementação em Educação; Base Nacional Comum Curricular e Inteligência Artificial.

Durante a agenda, Flávia se reunirá com a ONG Todos pela Educação, com o objetivo de estabelecer uma parceria para a elaboração do planejamento estratégico, a implementação, a avaliação e monitoramento de políticas públicas voltadas para a primeira infância, especialmente no campo educacional, em Belém.

“É importante destacar que o Todos pela Educação, juntamente com outras entidades, foi responsável pela elaboração do relatório do Grupo de Trabalho Primeira Infância (GTPI), entregue ao governo federal, que resultou na instituição do Comitê Interministerial sobre o tema, vinculado à presidência da República, para o qual a nossa Superintendência teve a oportunidade de contribuir, como representante da região Norte”, ressaltou.

De acordo com a superintendente, a Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec) já tem uma parceria com o Todos pela Educação, que está contribuindo com a reestruturação técnica e administrativa da pasta, o que também deve ocorrer com a temática da primeira infância.

Flávia Marçal participou, ainda em São Paulo, de uma reunião com a Fundação Abrinq, reconhecida pelo trabalho relacionado às questões que envolvem os direitos da infância e da adolescência. O encontro tratou sobre o tema do levantamento técnico de diagnóstico de dados estatísticos sobre a situação de crianças e de adolescentes de Belém. Como a capital paraense ainda possui indicadores que geram preocupação, o governo municipal espera que a parceria colabore com o financiamento de projetos específicos.

A Fundação Abrinq tem projetos específicos com o acompanhamento dos municípios e cooperações técnicas voltados para a área da educação. Flávia ainda terá reuniões com o Instituto Alana e com a rede Urban95.