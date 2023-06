​Delegação Alemã visita centro de monitoramento florestal no Pará

Uma comitiva alemã formada pelo ministro do Trabalho e Assuntos Sociais, Hubertus Heil, e pela ministra das Relações Exteriores, Anna-Lena Baerbock, dentre outros membros visitaram nesta quarta-feira (7) o Centro Integrado de Monitoramento Ambiental (Cimam), em Belém. A delegação cumpriu agenda em Brasília, São Paulo e, depois da visita à capital paraense, seguiu para a Colômbia, de onde vai ao Panamá.

As análises obtidas pelo Cimam, por meio da utiliza​​ção de tecnologias de imagens de satélites, são fornecidas para as equipes da Diretoria de Fiscalização Ambiental que, apoiada pela Assessoria de Inteligência Corporativa, constrói estratégias para localização dos territórios atingidos pelos infratores ambientais. A tecnologia usada no centro promove mais precisão nas informações, confirmadas pelas equipes in loco, com rapidez e economia de custos.

No Cimam, a equipe foi recebida pelo secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Mauro O’de Almeida, que os guiou até a sala de monitoramento. O ministro de trabalho da Alemanha, Hubertus Heil, destacou a forma como o Pará atuado diante da emergência ambiental. “Pelas ações sustentáveis e por dar alternativas para as pessoas, que precisam ter renda, emprego, sobreviver”, afirmou o ministro alemão, se referindo ao Plano Estadual de Bioeconomia.

“É inovador ver as estratégias do Pará, o Centro de Monitoramento. Esperamos contribuir para que mais parcerias sejam feitas, que possam acessar os recursos mais facilmente”, declarou Anna-Lena Baerbock.

Junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), o governo alemão, por meio do banco de fomento de parcerias KFW, apoia diferentes projetos de fortalecimento das ações de enfrentamento a ilícitos ambientais, de regularização ambiental, promoção da bioeconomia e de novas capacidades de gestão ambiental. Ao todo, a Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável da Alemanha com o Pará na área do meio ambiente, com ações em andamento, tem um volume de aproximadamente 40 milhões de euros.

“Eu pontuei que a gente precisa de um apoio desburocratizado, de acesso a investimentos de forma mais rápida. Temos urgência ambiental, emergência climática no mundo e para que a gente contribua com a diminuição do desmatamento e com a segurança climática do mundo, precisamos de apoio também. O Fundo Amazônia é uma das possibilidades. Nós precisamos de equipamentos, de tecnologia, de suporte à tecnologia e desenvolvimento de sistema, de inteligência artificial, de robotização, de uma infraestrutura que nos permita ser mais eficientes com aqueles recursos humanos que hoje estão disponíveis no estado do Pará”, elencou o secretário Mauro O’de Almeida.