Defesa Civil testa alerta de desastres naturais em celulares no Pará
Novo sistema denominado Defesa Civil Alerta foi testado neste sábado (20), por volta das 16h
Os celulares dos paraenses tocaram na tarde deste sábado (20) como teste para o novo sistema Defesa Civil Alerta, que começou a operar na Região Norte do Brasil. O sistema emite um sinal sonoro alto e uma mensagem na tela de todos os smartphones. O intuito é avisar a população para se prevenir nos momentos de desastres naturais.
No total 28 municípios dos sete estados do Norte receberam alertas de demonstração da ferramenta como forma de mostrar o funcionamento do dispositivo na prática, marcando a implementação do Defesa Civil Alerta na região.
O Defesa Civil Alerta é um sistema que utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco iminente. Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo em modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito. A abrangência depende da cobertura de telefonia móvel e da compatibilidade dos dispositivos com as redes 4G ou 5G.
Receberam os alertas de demonstração no Estado do Pará os municípios de Belém, Parauapebas, Paragominas e Tucuruí. No Amapá, foram os municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Tartarugalzinho. No Amazonas, os municípios Manaus, Manacapuru, Novo Airão e Iranduba. Já no Acre, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Jordão. Em Roraima, foram Boa Vista, Amajari, Bonfim e São João da Baliza. No Tocantins os municípios de Palmas, Araguaína, Gurupi e Talismã. E em Rondônia, Porto Velho, Ji Paraná, Ariquemes e Vilhena.
Os alertas serão enviados pelas defesas civis estaduais para as cidades selecionadas após comando do ministro Waldez, que estará no estado do Amapá. Em Brasília (DF), jornalistas poderão acompanhar o lançamento das mensagens na sala de controle virtual do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), responsável pela Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap). Representantes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras estarão presentes.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA