Defesa Civil testa alerta de desastres naturais em celulares no Pará

Os celulares dos paraenses tocaram na tarde deste sábado (20) como teste para o novo sistema Defesa Civil Alerta, que começou a operar na Região Norte do Brasil. O sistema emite um sinal sonoro alto e uma mensagem na tela de todos os smartphones. O intuito é avisar a população para se prevenir nos momentos de desastres naturais.

No total 28 municípios dos sete estados do Norte receberam alertas de demonstração da ferramenta como forma de mostrar o funcionamento do dispositivo na prática, marcando a implementação do Defesa Civil Alerta na região.

O Defesa Civil Alerta é um sistema que utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco iminente. Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo em modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito. A abrangência depende da cobertura de telefonia móvel e da compatibilidade dos dispositivos com as redes 4G ou 5G.

Receberam os alertas de demonstração no Estado do Pará os municípios de Belém, Parauapebas, Paragominas e Tucuruí. No Amapá, foram os municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Tartarugalzinho. No Amazonas, os municípios Manaus, Manacapuru, Novo Airão e Iranduba. Já no Acre, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Jordão. Em Roraima, foram Boa Vista, Amajari, Bonfim e São João da Baliza. No Tocantins os municípios de Palmas, Araguaína, Gurupi e Talismã. E em Rondônia, Porto Velho, Ji Paraná, Ariquemes e Vilhena.

Os alertas serão enviados pelas defesas civis estaduais para as cidades selecionadas após comando do ministro Waldez, que estará no estado do Amapá. Em Brasília (DF), jornalistas poderão acompanhar o lançamento das mensagens na sala de controle virtual do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), responsável pela Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap). Representantes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras estarão presentes.