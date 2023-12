Cosanpa reestabelece fornecimento de água após estouro de adutora em Dom Eliseu

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) utilizou as redes sociais para informar que o sistema que atende o município de Dom Eliseu, nordeste do Pará, ficou suspenso na sexta-feira (22), para a realização de uma manutenção emergencial.

O serviço da Cosanpa foi necessário porque uma adutora estourou no município. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram que a estrutura danificada vazou água para uma rodovia.

Nos vídeos é possível ver que a estrutura lança fortes jatos de água no local, atingindo veículos que passam na estrada.

A adutora se trata de uma tubulação utilizada para a condução de águas para um reservatório. A danificação na estrutura causou o desabastecimento de água em parte do município.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que equipes técnicas finalizaram os trabalhos no local e o fornecimento de água já retorna gradativamente.