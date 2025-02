Cosanpa intensifica ações para garantir abastecimento de água no Carnaval

Para o feriado de Carnaval, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) está implementando uma série de ações para garantir o abastecimento de água nos municípios que recebem grande número de foliões. Diante do aumento da demanda, a Diretoria de Operações elaborou estratégias específicas para atender a capital e o interior do Estado, incluindo reforço nas oficinas para ajustes e fabricação de peças, se for necessário.

A partir da sexta-feira (28), as equipes da Cosanpa estarão em deslocamento. Em Santarém, no oeste paraense, as ações estarão concentradas na Vila de Alter do Chão e comunidades ribeirinhas, onde a Companhia já iniciou os serviços de limpeza de fossas sépticas dos banheiros públicos, com o caminhão hidrojateador.

Os municípios Salinópolis e Vigia de Nazaré (no nordeste), do Arquipélago do Marajó e a Ilha de Mosqueiro (distrito de Belém) vão receber especialistas nas áreas elétrica e mecânica, além de técnicos e agentes de manutenção, que estarão prontos para intervir sempre que necessário, assegurando o abastecimento de água ininterrupto. A Companhia também programou suporte de maquinários, incluindo retroescavadeiras, caminhões Munck e pipas, para atender qualquer eventualidade.

Estrutura

Andrey Meira, gestor da Unidade de Serviço de Manutenção (Usma), afirmou que “a Cosanpa montou uma estrutura robusta, com toda a equipe de manutenção nos municípios onde há grande movimentação de foliões. Estamos preparados para garantir o sistema de abastecimento de água para todos os que aproveitam o Carnaval nos municípios atendidos pela Cosanpa”.

Na Central de Operações de Sistema (COS), a Cosanpa vai dispor de computadores modernos, câmeras e telões que permitem o acompanhamento em tempo real de todos os sistemas atendidos pelo Complexo Bolonha. Essa modernização não apenas facilita a comunicação entre os funcionários, mas permite uma tomada de decisão mais rápida e eficaz. Serão monitorados 75 sistemas nas 24 horas, o que garante agilidade em caso de necessidade de atuação das equipes técnicas.

“Reforçamos nossas equipes operacionais para o período do Carnaval, garantindo que o abastecimento de água nos municípios atendidos pela Cosanpa ocorra com segurança e eficiência. Nossa prioridade é que a população possa aproveitar a festa com tranquilidade, contando sempre com um serviço de qualidade”, disse o presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Júnior.

O atendimento ao cliente também passará por alterações durante o feriado. Os canais de comunicação, como WhatsApp, Call Center e Chat On-line, funcionarão todos os dias, nas 24 horas. As lojas físicas estarão fechadas na segunda-feira (3) e terça-feira (4), reabrindo ao meio-dia de quarta-feira (5).