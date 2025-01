Cosanpa entrega ponto de hidratação para visitantes do Parque do Utinga

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) entregou, neste domingo (12), o primeiro ponto de hidratação gratuita de Belém. O equipamento foi instalado no Parque Estadual Utinga, como celebração ao aniversário de 409 anos da capital paraense.

Moradora de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, Thiliane Meguis aproveitou o ponto de hidratação e garantiu água para toda a família.“Quem vem correr, na maioria das vezes, não traz água por conta do peso. Então, ter como se hidratar no final da atividade é super importante, ainda mais aqui que é sempre um calor”, conta Thiliane.

“Esse é um presente que estamos entregando para Belém com o apoio do Governo do Estado. Esse ponto de hidratação será importante para que os milhares de visitantes do Parque se apropriem do nosso principal serviço que é a entrega de água tratada e protejam espaços como esse”, declarou o presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Júnior.

Júlio Méier, gerente do Parque do Utinga destacou a parceria com a Cosanpa como fundamental para melhorar a experiência de quem frequenta a área. “Ano passado, a gente bateu o nosso recorde com 470 mil visitantes. É um expresivo, mas o nosso objetivo também é melhorar a qualidade da experiência dos visitantes. Diante das mudanças climáticas, o ponto de hidratação é fundamental para que as pessoas tenham mais carinho por este espaço.

Além do Parque do Utinga, outras duas áreas turísticas de Belém devem ganhar pontos de hidratação no primeiro semestre deste ano. A iniciativa integra o projeto Cosanpa Sustentável, pelo qual a Companhia pretende estimular ações de preservação do meio ambiente e uso racional da água.

“É nossa contrapartida para a sociedade. Com esta primeira máquina, além da entrega de uma água de qualidade, estamos incentivando a prática de atividades físicas ao ar livre em um espaço que tem uma conexão com nosso principal sistema de captação de água”, disse Paloma Lins, diretora de Pessoas e Logística Cosanpa.