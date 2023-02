A quem diga que a primeira impressão é a que fica e ela pode estar baseada na sua aparência, no tom da sua voz e no conteúdo que é dito. Por isso, transmitir uma imagem positiva por meio da maneira de se vestir pode ser a garantia de sucesso na transparência da sua personalidade e de seus verdadeiros objetivos. Os meios para conseguir pode ser a consultoria de imagem, e a busca por este tipo de serviço só cresce.

Lyza Castoldi é consultora de imagem e especialista em coloração pessoal e percebeu que as pessoas começaram a procurar entender da sua própria imagem na época da pandemia da Covid.

“Eu percebi que as pessoas estavam buscando por cursos para melhorar sua imagem, aprender a fazer provador, fazer gravação e aparecer bem nas redes sociais, e como as pessoas ficavam em casa aumentaram as vendas online. As pessoas queria consumir e ai eu percebi a necessidade que elas tinham de aparecer. E foi quando já trabalhando no varejo de moda e atendendo mulheres que eu resolvi me especializar nesta área, que intuitivamente eu já atuava, porém fui ficando mais profissional e foi assim que surgiu a consultoria de imagem na minha vida”, explicou.

A consultora é também empresária do seguimento da moda e já atuava de forma mais intuitiva no atendimento de suas clientes, principalmente mulheres. “As mulheres já me pediam dicas e eu ia ensinando a elas montarem seus looks. Foi quando me despertou o interessa de trabalhar com consultoria de imagem. E desde 2015 eu venho estudando, me especializando e fazendo cursos fora para entender mais e mais desse universo feminino na moda”, explicou Lyza Castoldi.

A consultoria é a ferramenta ideal para quem busca transformar, melhorar ou readequar a imagem. “Munda tudo. Primeiro por que é um momento de muito autoconhecimento e não é algo que é futilidade. É algo que a cliente vai entender e vai levar para a vida. Ela se vê muito mais confiante, tanto na área que ela atua quanto nas relações, de como ela se sente e como ela se posiciona. A imagem está relacionada com a essência e de como você se enxerga e na mulher isso é muito mais forte do que com o homem”, disse Lyza Castoldi.

Passo a passo

A consultoria é dividida em sessões onde é feita uma análise investigativa da pessoa.

“A partir do momento que ela faz as sessões e tem o acompanhamento ela acaba se conhecendo e tendo o estila dela e qual a imagem que ela quer passar. Porque as vezes ela se enxerga de uma forma e ela acaba se expressando de uma outra forma, por causa da linguagem não verbal e acaba não passando o conhecimento ou o tanto que ela é boa na área por causa da imagem que não transferem isso”, explicou.

Resultado

“Tem clientes que choram. Elas não param para se cuidar de fato. Tem coisas guardadas dentro de si até de infância. Mulheres com insegurança e querem usar uma peça mas sentem medo, se sentem feia e desanimadas e depois que passam pela consultoria e recebo o feedback delas dizendo como foi incrível despertar o olhar sobre elas mesmas”, contou.