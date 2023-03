Construção de nova ponte sobre o rio Itacaiúnas pretende desafogar o trânsito em Marabá

Marabá tem hoje a terceira maior frota de carros do Pará, com cerca de 40 mil veículos trafegando pelas ruas do município. Atualmente, quem precisa se deslocar dos núcleos Nova Marabá ou Marabá Pioneira para o núcleo Cidade Nova deve necessariamente passar pela única opção de travessia sobre o rio Itacaiúnas. No entanto, essa ponte já demonstra ser insuficiente para o alto fluxo de veículos, sobretudo nos horários de pico e grandes filas de carros costumam se formar nos dois sentidos.

Cleonice Monteiro é aposentada e mora na Nova Marabá. Todo fim de tarde, ela precisa ir até a Cidade Nova para buscar os netos na escola e sofre com o trânsito pesado que enfrenta tanto na ida quanto na volta. “Costumava ser um trajeto bem rápido há alguns anos atrás. Agora, já teve dia que levei quase 30 minutos para conseguir buscar as crianças. É uma situação muito complicada”, conta.

A balconista Adriana Almeida depende de transporte público para chegar ao trabalho no centro comercial da Marabá Pioneira. Ela afirma que já perdeu as contas de quantas vezes se atrasou no emprego por conta de complicações na ponte. “Já tem um engarrafamento natural, de todos os dias, né? Mas fica muito pior quando tem acidente na ponte. Nem precisa ser coisa grave, qualquer batidinha já atrapalha o trânsito de vez. Não tem como cumprir horário desse jeito”, relata a jovem.

Já a servidora pública Eliete Borges sai todos os dias bem cedo da Cidade Nova para trabalhar na Nova Marabá e já não aproveita os horários de almoço em casa. “Tenho duas horas de almoço, mas é impossível cruzar essa ponte e chegar a tempo para trabalhar no turno da tarde. A opção que encontrei foi levar o almoço para comer no trabalho. Mesmo quando eu termino meu horário de trabalho, fico dando um tempo na escola para poder voltar para casa. No final do dia, não adianta ter pressa, eu já sei que a ponte está engarrafada”, lamenta.

A atual ponte sobre o rio Itacaiúnas é a única ligação entre os núcleos mais populosos da cidade. Ela foi inaugurada nos anos 1980, mas só foi duplicada em 2012 e já não atende à contento as necessidades da população. Na tentativa de reduzir a saturação dessa travessia, a Prefeitura de Marabá abriu concorrência para escolha da empresa ou consórcio que deve assumir as obras de construção de uma nova ponte. A expectativa do Executivo municipal é que os trabalhos sejam iniciados ainda neste primeiro semestre de 2023.

Com a abertura do processo licitatório esta semana, três consórcios se habilitaram a concorrer. Um deles é o Consórcio Marabá-Rio Tocantins, formado pelas empresas Rivole Construtora Ltda e ainda a Construtora Bridge Ltda. O segundo é o Consórcio Ponte Itacaiunas, composto pela Construtora AGaspar S.A. e a Arteleste Construtora Ltda. E o terceiro, Consórcio PFS-Nova Ponte Itacaiúnas, formado por pelas empresas Paulitec, FN Sondagens Fundações e Obras Especiais e a SPE Engenharia.

Segundo Fábio Moreira, secretário municipal de Viação e Obras Públicas, esse é um momento de apresentação de propostas preliminares, que viabilizam a habilitação das empresas e consórcios interessados. “Essas propostas são submetidas a análise dos interessados e só depois é divulgado quem está de fato habilitado e aí sim passamos à fase de apresentação de preços. Obviamente, ganha quem tiver a proposta de menor preço e mais entrega”, explica o secretário.

“É uma obra para o futuro e temos que pensar no trânsito com maior fluidez e hoje já existe uma reclamação grande no trânsito, mas temos que planejar a cidade para o futuro”, comentou Fábio Moreira, secretário municipal de Viação e Obras Públicas. Para ele, essa também será uma alternativa para escoamento da produção, já que a nova ponte será também uma segunda opção de acesso à rodovia BR-230, a Transamazônica.

O projeto

A nova ponte terá 524 metros de comprimento, com 12 metros de largura, sendo 1,85 metro de faixa de passeio. O prazo total para execução do projeto, previsto no contrato, é de 20 meses. Desses, um mês dedicado à mobilização, 16 meses para a execução da obra e três meses para os trâmites finais.

Todo o projeto de construção da nova ponte está orçado em R$109 milhões. Deste total, R$50 milhões será o aporte financeiro do Governo do Estado do Pará, viabilizado por meio de um convênio. À prefeitura de Marabá, caberá a manutenção das demais despesas, R$59 milhões, destinados exclusivamente para a construção da ponte, como também os serviços de infraestrutura nas vias de acesso até a cabeceira da ponte nas duas margens do rio.

Ainda segundo o que prevê o projeto executivo, o acesso para a nova ponte na Nova Marabá será pela Transamazônica, pela lateral do 4º Batalhão de Polícia Militar. Já o acesso para a cabeceira da ponte na Cidade Nova será pela Avenida 2000, no Bairro Belo Horizonte.