Conselho Regional de Odontologia explica sobre os cuidados para extração do siso

Muitas pessoas passam pelo momento da vida de precisar extrair os dentes do siso, conhecidos como dente do juízo. Para alguns, a experiência é traumática e outros até fatal. Foi o caso da jovem Isadora Albanese, de 18 anos, que morreu por complicações ocorridas após a extração, no interior de São Paulo. Diante da repercussão do caso, o Conselho Regional de Odontologia do Pará (CRO-PA) explica um pouco sobre como é o procedimento e atos importantes a serem cumpridos durante o processo.

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Pará, Marcelo Folha, explica que a extração do dente do siso é uma cirurgia e deve envolver uma série de cuidados. O ideal é que o dente do siso (ou mais de um) seja removido antes de ter a raiz totalmente formada, o que ocorre, normalmente, antes dos 18 anos. Além de risco de sangramento e infecções, inerentes a qualquer cirurgia, a extração do siso pode apresentar outras complicações.

Por ser uma cirurgia invasiva, a extração do siso requer cuidados antes e depois do procedimento. Cabe ao cirurgião-dentista fazer a anamnese no pré-operatório - levantar todo o histórico de saúde bucal do paciente e comorbidades - doenças o paciente apresenta, que possam baixar sua imunidade - para avaliar a necessidade de exames de sangue e radiografia - independentemente da idade. Após o procedimento, o profissional deve prestar atenção nas queixas do paciente sobre dor, edema e infecções.

"É preciso que o profissional conheça o histórico de saúde bucal do paciente no pré-operatório. O profissional deve saber que doenças o paciente apresenta, que possam baixar sua imunidade”, alerta Marcelo Folha.

Ele explica também que no pós-operatório, o paciente tem que evitar esforço físico, ter cuidado com a higiene da boca, alimentação fria - líquida ou pastosa e é preciso seguir à risca a medicação prescrita. "É importante destacar que a boa realização da extração do siso é um trabalho conjunto e depende tanto do paciente quanto do profissional. É uma responsabilidade compartilhada. O paciente precisa entender que não é um procedimento banal, procurar um profissional com capacidade e seguir rigorosamente aquilo que for orientado. E o profissional deve assumir a responsabilidade dele de acompanhar e estar à disposição do paciente até que haja total cicatrização", destaca Marcelo Folha.

A jovem Isadora Albanese morreu no final de abril, no interior de São Paulo, e a família criou um perfil no Instagram para coletar assinaturas para uma petição. No entendimento da família, é necessário criar um protocolo para o procedimento de extração do dente do siso. O pedido, que já obteve quase 60 mil assinaturas, foi entregue ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.

Diante da repercussão do caso, o Conselho Regional de Odontologia do Pará (CRO-PA) endossa o posicionamento do CRO-SP.

"Os conselhos não têm, em suas atribuições, determinadas pela Lei 4118/64, a função de criar protocolos para procedimentos odontológicos. Cabe aos conselhos apurar denúncias e fazer fiscalizações. Sobre a necessidade de estabelecer uma norma única, uma espécie de protocolo, para a extração do dente do siso, o posicionamento é de que a Odontologia possui diversos protocolos. Todos fundamentados na Ciência, preconizados na literatura odontológica e utilizados nos cursos de graduação, pós-graduação e especialização da Odontologia. O Conselho de São Paulo acolheu o pedido da família da jovem e está investigando o caso, mas é preciso avaliar a situação, ao mesmo tempo, com rigor e bom senso", defende Marcelo Folha.

O QUE SÃO OS DENTES DO SISO?

Conhecidos como dentes do juízo, os terceiros molares são os quatro últimos dentes permanentes a nascerem e costumam aparecer entre os 15 e 20 anos de idade. Em alguns casos, podem ficar escondidos sob a gengiva e só são identificados por meio de uma radiografia panorâmica.

Nem todo mundo tem um ou mesmo todos os dentes do siso. Isso acontece porque algumas pessoas nascem sem a base do dente, o que faz com que ele não se forme.

É NECESSÁRIO EXTRAIR?

Extrair os dentes do siso não é uma regra. Em alguns casos eles podem ser mantidos. É possível conviver com eles se houver espaço suficiente para acomodar os quatro dentes “extras” sem causar prejuízos ao sorriso ou à saúde bucal.

Se não houver espaço suficiente na boca para acomodá-los, podem ocasionar o desalinhamento dos outros dentes e alterações na mordida. Nesse caso, a extração é indicada.

