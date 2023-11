​Comunidades atingidas pela seca recebem cestas básicas e kits para tratamento de água em Oriximiná

Comunidades afetadas pela seca no município de Oriximiná, no oeste do Pará, vão receber cestas básicas e kits de produtos para tratamento de água em ação articulada do programa Florestas de Valor, desenvolvido pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), que atendeu solicitação da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná (ARQMO). A campanha atende à população que enfrenta as consequências da mais grave estiagem da história da Amazônia. Os rios Amazonas, Madeira, Negro e Solimões estão no menor nível registrado em mais de 120 anos.

O município de Oriximiná está em situação de emergência, conforme decreto publicado no dia 11 de outubro. A prefeitura acatou​ parecer técnico da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil que aponta desastre provocado pela seca do rio Trombetas e seus afluentes.

Segundo a Defesa Civil, 4.602 famílias, um total de 23.010 pessoas afetadas, estão em situação de vulnerabilida​de, por falta de água potável, escassez de alimentos e isolamento social, devido à baixa das águas. O principal meio de transporte da região é o barco. Também são afetadas regiões do planalto, informa a Defesa Civil, e 27 comunidades que enfrentam dificuldades na coleta de água potável.

A ação emergencial articulada pelo programa Florestas de Valor será dirigida às comunidades que compõem a área de abrangência da ARQMO, informa João Romano, analista técnico do Imaflora. Serão distribuídas, segundo Romano, “mil cestas básicas para apoiar as famílias afetadas pela estiagem, cerca de 32 kits de equipamentos hídricos para abastecimento de água nas comunidades”. Também está sendo organizado o apoio logístico com embarcações, agentes comunitários e insumos para a operação. Esses itens foram adquiridos a partir da solicitação atendida pelo Instituto da Criança parceiro da Zurich, Instituto Clima e Sociedade - iCS, YPÊ/Química Amparo e Prefeitura Municipal de Oriximiná.

A região afetada pela seca em Oriximiná compreende oito territórios quilombolas, com 39 comunidades, totalizando aproximadamente nove mil pessoas. Técnicos, voluntários e agentes comunitários estão envolvidos no trabalho de socorro. “Nosso monitoramento é a partir dos diagnósticos realizados pelas associações quilombolas. Estamos dando apoio com nossas lanchas e combustível para isso acontecer”, informou Romano.

Os kits estão sendo construídos com suprimentos alimentícios, itens de limpeza e higiene. A distribuição se dará por diferentes meios, de Oriximiná até os territórios quilombolas. “Devido à seca, em alguns lugares a lancha não chega, só as pequenas embarcações, e necessita uma força tarefa para caminhar pelas praias até as comunidades. O apoio se dará durante o período de extrema seca atendendo ao decreto municipal de emergência”, disse Romano.