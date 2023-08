Comunidade de Arapari denuncia risco para crianças em trapiche de Barcarena

A comunidade de Arapari, no interior de Barcarena, tem sofrido com as condições do trapiche por onde crianças pegam barcos para as escolas. Os moradores denunciam com imagens e vídeo a situação da escada onde passam diariamente os jovens estudantes. A dona de casa Andresa Conceição Evangelista, de 30 anos, reclama e alerta sobre o risco de um acidente grave no local.

Andresa é mãe de um aluno de ensino fundamental da rede pública que necessita pegar todos os dias o barco no local. A escada está com rachaduras em três partes. O problema teria ocorrido quando uma balsa bateu no local.

“Todo mundo utiliza lá, mas é próprio para embarcar e desembarcar os alunos, que é aqui da costa Arapari”, informou. “A escada está com risco de quebrar, todo dia as crianças passam por aí e ninguém faz nada. Faz um ano que essa ponte foi construída e logo em seguida a balsa bateu e esbandalhou”, declarou. Nos vídeos gravados pela comunidade é possível ver as crianças subindo e descendo pela escada rachada e suja com limo.

A Prefeitura Municipal de Barcarena foi procurada pela reportagem de OLiberal.com. O espaço segue aberto para resposta da gestão municipal.