Comando Militar do Norte promove II Feira de Empregabilidade

No próximo dia 20 de fevereiro, o Comando Militar do Norte (CMN) realizará a II Feira de Empregabilidade no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), situado no bairro do Souza, em Belém. O evento, que tem como público-alvo militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira que encerraram o Serviço Militar Temporário nos últimos anos, visa oferecer uma plataforma de conexão entre ex-militares e grandes empregadores da região.

A iniciativa tem como objetivo facilitar a transição dos participantes para o mercado de trabalho, criando um ambiente propício para a interação direta entre os candidatos e empresas. Durante o evento, cerca de 30 grandes empresas de Belém estarão presentes, oferecendo oportunidades de emprego e de desenvolvimento profissional. Além disso, as empresas terão a chance de conhecer o perfil e as qualificações dos ex-militares, que contam com um vasto conjunto de competências adquiridas durante o período de serviço.

A Feira de Empregabilidade é uma ação que faz parte do Projeto Soldado Cidadão, do Comando Militar do Norte, que capacita jovens incorporados às fileiras do Exército Brasileiro e oferece a oportunidade de encontrar novas alternativas profissionais. O evento também representa um importante passo na aproximação entre as forças armadas e o setor privado, promovendo o reconhecimento e a valorização das habilidades adquiridas pelos militares durante o período de serviço.

A entrada é gratuita e aberta exclusivamente aos ex-militares que atenderem aos critérios estabelecidos, com a presença das empresas que oferecerão vagas em diversas áreas. O candidato também pode acessar o site do CMN para fazer um pré-cadastro.

Serviço:

II Feira de Empregabilidade, do Comando Militar do Norte,

Data: 20 de fevereiro de 2025

Local: 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) – Bairro do Souza, Belém/PA.

A atividade é voltada para militares das Forças Armadas que encerraram o Serviço Militar Temporário nos últimos anos.