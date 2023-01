CNH vencida volta a ter prazo de renovação de 30 dias a partir deste mês; veja o cronograma

A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) volta a ter o prazo de 30 dias após o vencimento a partir deste mês. A prorrogação havia sido estabelecida no início da quarentena por conta da covid-19 pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabeleu um calendário emergial de renovação a partir de março de 2020. Depois, em novembro de 2021, o Contran regulamentou a medida com a Deliberação 243, o que permitia que motoristas dirigissem com a CNH vencida. As informações são do Estadão e do InfoMoney.

O cronograma contemplou as carteiras de habilitação com vencimento entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2022. Ou seja, quem teve a habilitação vencida neste período teve ou terá um prazo de até oito meses para renovar a CNH. Veja o conograma completo:

Data de vencimento Período de renovação Março e abril de 2020 Até 30 de dezembro de 2021 Maio e junho de 2020 Até 31 de janeiro de 2022 Julho e agosto de 2020 Até 28 de fevereiro de 2022 Setembro e outubro de 2020 Até 31 de março de 2022 Novembro e dezembro de 2020 Até 30 de abril de 2022 Janeiro e fevereiro de 2021 Até 31 de maio de 2022 Março e abril de 2021 Até 30 de junho de 2022 Maio e junho de 2021 Até 31 de julho de 2022 Julho e agosto de 2021 Até 31 de agosto de 2022 Setembro e outubro de 2021 Até 30 de setembro de 2022 Novembro e dezembro de 2021 Até 31 de outubro de 2022 Janeiro e fevereiro de 2022 Até 30 de novembro de 2022 Março e abril de 2022 Até 31 de dezembro de 2022 Maio de 2022 Até 31 de janeiro de 2023 Junho de 2022 Até 28 de fevereiro de 2023 Julho de 2022 Até 31 de março de 2023 Agosto de 2022 Até 30 de abril de 2023 Setembro de 2022 Até 31 de maio de 2023 Outubro de 2022 Até 30 de junho de 2023 Novembro de 2022 Até 31 de julho de 2023 Dezembro de 2022 Até 31 de agosto de 2023

O que muda?

Tudo volta a ser como antes da pandemia. Ou seja, as CNH vencidas a partir de 1º de janeiro de 2023 têm 30 dias para regularização, passível de punição para quem desrespeitar a regra e for pego pela fiscalização. Neste caso, o motorista comete infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira.

Como renovar a CNH?

Categorias A e B: basta fazer exame médico com um profissional credenciado.Para quem exerce atividade remunerada, é necessário que se faça também a avaliação psicológica.

Categorias C, D ou E: é preciso fazer exame toxicológico em laboratórios conveniados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e, após a coleta do material, o condutor tem até 90 dias para realizar o exame médico.

Com a aprovação nos exames, por fim, é necessário pagar a taxa de emissão da CNH e aguardar orientações via e-mail para acessar a CNH Digital.