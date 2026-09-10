Círio de Vigia deve reunir 100 mil pessoas na 329ª edição da festividade

O município de Vigia de Nazaré, no nordeste do Pará, se prepara para viver, neste domingo (13), a 329ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A festividade, considerada a mais antiga manifestação mariana do estado, deve reunir cerca de 100 mil pessoas, segundo a expectativa da Prefeitura. A programação religiosa segue até o dia 28 de setembro e inclui procissões, romarias, celebrações e atividades culturais.

Neste ano, o Círio tem como tema “Como Maria, movidos pelo Espírito, preparemos o caminho do Senhor”, que convida os fiéis a fortalecer a fé e a esperança a partir do exemplo de Maria. A programação foi organizada para receber famílias, romeiros e devotos que chegam ao município para acompanhar uma das manifestações religiosas mais tradicionais do Pará.

A tradição do Círio de Vigia remonta a 1697 e mantém símbolos que fazem parte da identidade da festividade, como a corda, a berlinda e os carros de promessas. Ao longo dos anos, a celebração também ganhou características próprias, preservando a participação da comunidade e o caráter familiar da festa.

“O Círio de Nossa Senhora de Nazaré de Vigia é o mais antigo do estado do Pará e representa a devoção mariana registrada há mais tempo no estado. Por isso, é considerado o segundo maior Círio do Pará, atrás apenas da celebração realizada na capital”, destacou o prefeito de Vigia de Nazaré, Job Xavier Palheta Júnior, conhecido como Job Júnior.

Segundo o prefeito, a preparação para a festividade envolve a mobilização da população para acolher os visitantes. “O nosso Círio remete a uma tradição muito grande de renovação da fé. E o povo de Vigia, que é um povo hospitaleiro, sempre coloca a mão na massa, coloca o pato no tucupi no fogo, para poder atender as pessoas e recebê-las da melhor forma e da maneira mais carinhosa possível”, afirmou.

Programação

A programação das principais romarias começa nesta sexta-feira (11). Às 18h, será celebrada missa no Santuário Madre de Deus. Em seguida, terá início a Romaria Rodoviária, com destino à Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Vila de Itapuá. Durante o percurso, haverá uma parada em frente à Comunidade Santo André para a tradicional bênção dos veículos.

No sábado (12), às 7h, será celebrada uma missa na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Itapuá. Na sequência, ocorre a Romaria Fluvial, pelo rio Guajará Mirim, com destino à Praça do Pescador.

Ainda no sábado, às 10h30, será realizada a motorromaria, com saída da Praça do Pescador e chegada ao Santuário Madre de Deus. O percurso passa por diversas ruas e avenidas do município.

À noite, às 18h, haverá missa no Santuário Madre de Deus. Em seguida, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré será conduzida na Trasladação, até a Igreja de São Sebastião.

O momento principal da festividade ocorre no domingo (13). Às 6h, será celebrada uma missa na Comunidade São Sebastião. Logo depois, sairá o Círio 329, com destino ao Santuário Madre de Deus, onde haverá uma missa de chegada presidida por Dom Manoel.

O percurso da procissão passa pela rua São Sebastião, rua Santana de Medeiros, avenida Barão de Guajará, travessa Vilhena Alves, rua de Nazaré, travessa Hilário Cardoso e rua Professora Noêmia Belém, até a Igreja Matriz.

Às 18h, será celebrada uma nova missa no Santuário Madre de Deus.

Tradição e fé

Apesar das semelhanças com o Círio de Belém, a procissão de Vigia possui características próprias. Uma delas está na corda, que acompanha a berlinda durante o percurso e é segurada pelos devotos como forma de agradecimento por graças alcançadas e pagamento de promessas.

Segundo Job Júnior, o Círio de Vigia é marcado pela forte participação popular. “É maravilhoso. O Círio de Vigia é um momento de muita fé, um momento em que você consegue respirar a fé e a tradição do nosso povo”, afirmou.

Expectativa de público

A Prefeitura estima que aproximadamente 100 mil pessoas participem da festividade. O número, segundo o prefeito, vem crescendo após a redução da participação provocada pela pandemia de covid-19. “Nós passamos por um período de pandemia, em que houve um declínio, e hoje o Círio vem se recompondo”, explicou. Segundo ele, o trabalho de organização da paróquia e o envolvimento dos fiéis têm contribuído para a retomada da celebração. “Hoje nós já registramos o maior Círio de todos os tempos”, declarou.

A festividade segue por mais duas semanas após a procissão principal. No domingo seguinte, será realizado o Círio das Crianças, enquanto o encerramento ocorre no último fim de semana da programação.

Durante esse período, a área em frente à igreja também recebe atividades voltadas aos diferentes segmentos da comunidade, com venda de comidas e realização de bingos. Para o prefeito, a programação mantém o caráter familiar da festa, mesmo com o crescimento do evento. “É um negócio ainda muito acolhedor, ainda familiar, mas já com um aspecto de cidade grande”, definiu.

No dia 25 de setembro, a programação também terá o show do grupo nacional Colo de Deus, a partir das 20h, na Praça do Santuário.

Mensagem aos devotos

Com a proximidade também do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, Job Júnior destacou a importância da fé, da solidariedade e do respeito ao próximo. “É um momento para que nós possamos fazer o bem, que possamos sempre ter a humildade de reconhecer aquilo que, porventura, nós possamos estar fazendo de errado, mas também fortalecer aquilo que estamos fazendo de certo e de bem para as pessoas”, afirmou.

O prefeito também pediu que os fiéis cultivem o respeito e a solidariedade. “Que nós possamos ter fé e, principalmente, conseguir olhar para a outra pessoa com dignidade, com respeito e, principalmente, desejando o bem.”

Ao desejar uma festividade marcada pela fé, Job Júnior pediu bênçãos para Vigia, para o Pará e para o país. “Que Nossa Senhora possa abençoar toda a população de Vigia, toda a população do estado do Pará. Que esse Círio, que já tem a expectativa de ser o maior Círio de todos os tempos, possa ser um Círio de muitas bênçãos para o nosso município”, afirmou.

E concluiu com um pedido que, segundo ele, é especialmente necessário nos dias atuais: “Nós precisamos hoje ter paz. E, se a gente tiver paz, fica tudo maravilhoso.”

Serviço | Círio 329 de Vigia de Nazaré

Quando: 11 a 28 de setembro

Onde: Vigia de Nazaré, nordeste do Pará

Tema: “Como Maria, movidos pelo Espírito, preparemos o caminho do Senhor”

Sexta-feira | 11 de setembro

18h – Santa Missa no Santuário Madre de Deus.

Em seguida, Romaria Rodoviária até a Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Vila de Itapuá. Durante o percurso, haverá parada na Comunidade Santo André para a tradicional bênção dos veículos.

Itinerário: Rua Prof.ª Noêmia Belém → Rua Justino Barroso → Tv. São Sebastião → Rua Santana de Medeiros → Av. Barão de Guajará → Tv. Generalíssimo Deodoro → Rod. PA-412 → Rod. PA-140 → Ramal do Itapuá → Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Sábado | 12 de setembro

7h – Santa Missa na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Itapuá. Em seguida, Romaria Fluvial pelo Rio Guajará Mirim até a Praça do Pescador.

10h30 – Motorromaria, com saída da Praça do Pescador e chegada ao Santuário Madre de Deus.

18h – Santa Missa no Santuário Madre de Deus. Em seguida, Trasladação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré até a Igreja de São Sebastião.

Itinerário da Trasladação: Rua de Nazaré → Tv. Josino Cardoso → Rua Boulevard Melo Palheta → Av. Dr. Marcianilo Alves → Rua Barão de Guajará → Rua Santana de Medeiros → Tv. da Pedreira → Rua 31 de Agosto → Tv. São Sebastião → Igreja de São Sebastião.

Domingo | 13 de setembro — Círio 329

6h – Santa Missa na Comunidade São Sebastião. Em seguida, saída do Círio 329 em direção ao Santuário Madre de Deus.

Na chegada, será celebrada Santa Missa no Santuário Madre de Deus, presidida por Dom Manoel.

Itinerário: Rua São Sebastião → Rua Santana de Medeiros → Av. Barão de Guajará → Tv. Vilhena Alves → Rua de Nazaré → Tv. Hilário Cardoso → Rua Prof.ª Noêmia Belém → Igreja Matriz.

18h – Santa Missa no Santuário Madre de Deus.

Durante a festividade

A programação do Círio segue até 28 de setembro, com celebrações religiosas, romarias, Círio das Crianças, atividades culturais e programação na área do Santuário.

25 de setembro: show do grupo nacional Colo de Deus, às 20h, na Praça do Santuário.