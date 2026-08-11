Círio de Nazaré nos Estados Unidos chega à quarta edição nesta quarta-feira (13)

Pela quarta vez, a comunidade católica da Flórida, nos Estados Unidos, participarão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A tradição iniciada há mais de 230 anos em Belém atravessou fronteiras e continua a se consolidar nos Estados Unidos. A festa religiosa será realizada de 13 a 16 de agosto.

A comunidade brasileira no sul da Flórida celebrará a 4ª edição do Círio de Nazaré USA, inspirada na festa católica paraense, que foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO e considerado a maior procissão católica do mundo.

Realizado pela Missão Famílias de Nazaré, o evento terá como ponto alto a celebração do domingo (16/08), na Paróquia St. Vincent, em Margate. Ao longo de quatro dias, a programação reunirá celebrações religiosas, encontros pastorais, visitas institucionais, ações missionárias e atividades comunitárias em diferentes cidades da Flórida, fortalecendo os laços entre a Arquidiocese de Belém, a Arquidiocese de Miami e a comunidade brasileira residente nos Estados Unidos.

Mais do que preservar uma tradição secular, o Círio de Nazaré USA nasce como uma missão de acolhimento e evangelização. O Círio de Nazaré, devoção que se fortaleceu no coração da Amazônia brasileira, chega aos Estados Unidos como um sinal de conforto, esperança e unidade para os imigrantes brasileiros e para todas as comunidades católicas.

O intuito dos organizadores é que a celebração seja um espaço de encontro, oração e fortalecimento da fé, recordando que Maria conduz todos ao encontro de Jesus, independentemente das fronteiras. Essa dimensão missionária está sintetizada no tema da edição 2026 — "Maria, missionária que nos dá Jesus" — e inspira toda a programação religiosa, pastoral e comunitária que antecede a grande celebração do Círio.

A celebração será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito de Belém, cuja presença reforça os vínculos espirituais entre a Igreja da Amazônia e a comunidade católica brasileira no exterior. Nos dois primeiros anos do Círio USA, as celebrações foram presididas por Dom Enrique Delgado, Bispo Auxiliar de Miami, que já confirmou presença nas festividades em Belém, reafirmando seu apoio à iniciativa.

Desde a criação, em 2023, o Círio de Nazaré USA se tornou como um espaço de evangelização, acolhimento e preservação da identidade cultural brasileira no exterior. Além da procissão anual, o movimento promove visitas missionárias da Imagem Peregrina, novenas, momentos de oração, ações comunitárias e iniciativas de fortalecimento da fé junto às famílias brasileiras espalhadas pelo sul da Flórida.

Em 2026, o evento ganha dimensão ainda mais ampla, aproximando duas importantes realidades eclesiais. Durante recente visita da coordenação do Círio USA à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em Belém, foi reafirmado o compromisso de fortalecer os vínculos entre a celebração amazônica e sua expressão nos Estados Unidos, ampliando a missão evangelizadora de Nossa Senhora de Nazaré para além das fronteiras brasileiras.

Além do caráter religioso, a programação contará com encontros institucionais e pastorais que reforçam a integração entre Igreja, comunidade brasileira e autoridades civis. Entre os destaques estão uma audiência com o Arcebispo de Miami, Dom Thomas Wenski, uma audiência no Consulado-Geral do Brasil em Miami com o Embaixador Marco Farani, visitas missionárias, celebrações em diferentes paróquias e atividades junto à comunidade acadêmica da cidade de Ave Maria.

Serviço: 4º Círio de Nazaré USA

Tema "Maria, missionária que nos dá Jesus"

Período: 13 a 16 de agosto de 2026

Celebração Principal: Domingo, 16 de agosto

Local: St. Vincent Catholic Church

Endereço: 6350 NW 18th Street, Margate, Florida, EUA