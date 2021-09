Centro Itinerante de Testagem RT-PRC para Covid-19 é levado a Salinópolis

A partir deste sábado (4) até a próxima terça-feira (7), o Centro de Testagem Itinerante de Covid-19, montado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), estará em Salinópolis. O ônibus oferecerá os testes RT-PRC a população local e turistas que estiverem passando o feriado na cidade.

“Essa ação está acontecendo em conjunto entre a Sespa, através do 4º Centro Regional de Saúde, Vigilância Sanitária, Departamento de Epidemiologia e o Laboratório Central, além da secretaria municipal de saúde de Salinas. Estamos com capacidade de coleta de até 500 PCR’s por dia. Nossa expectativa é que tenhamos um grande número de amostras e assim seja possível garantir a vigilância epidemiológica e genômica do vírus da Covid-19, pois apenas com amostras coletas por PCR é que podemos realizar o sequenciamento do gene e identificar variantes”, afirma Alberto Júnior, o Diretor do Lacen.

O ônibus do Centro Itinerante de Testagem está localizado m frente ao Mercado Municipal, local de grande circulação de pessoas, oferecendo atendimento por demanda espontânea. Uma equipe da vigilância sanitária está abordando e convidando a população para que façam o teste, além de dar orientações sobre os cuidados para evitar a infecção pelo coronavírus. Pode procurar o local quem está com sintomas de síndromes gripais ou que teve contato com pessoas infectadas ou suspeitas de infecção nos últimos 15 dias.

O grande número de visitante devido o feriado fez com que a cidade fosse escolhida para receber a ação. Uma das visitantes é Rosa Maria Lopes, que mora em Belém, mas sempre passa os feriados em Salinas. Ela conta que recentemente teve contato com pessoas infectadas e por isso optou por fazer o teste.

“Eu fui abordada pela equipe do centro e vim fazer o teste. Estou sendo muito bem atendida. Em uma cidade turística como Salinas, esse trabalho é fundamental”, declara.

Os resultados dos exames coletados serão liberados em até 48 horas no sistema GAL, o qual os municípios têm acesso, porém, eles também serão enviados por meio de aplicativo de mensagem aos pacientes que informarem seus contatos telefônicos, sendo que os que não tiverem podem buscar direto na secretaria de saúde do município.

“Os próximos locais a receberem o Centro de Testagem Itinerante serão os municípios da Região Metropolitana de Belém. O nosso intuito é cobrir a maior parte da população desde já e nós faremos essas testagens por bairros. O cronograma vai ser divulgado à medida que os locais forem confirmados. Essa ação é muito importante, pois queremos ofertar testes a população fora dos espaços mais lotados. É necessário seguir monitorando os casos para entender como a doença está se comportando nos diversos municípios assim como em populações menores como é o caso dos bairros”, pontua Denílson Feitosa, o Diretor de Vigilância em Saúde da Sespa.