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Cartaz e tema da Festividade de Sant’Ana 2026 são apresentados oficialmente pela Diocese de Óbidos

Festividade será realizada de 12 a 26 de julho terá como tema: “Sant’Ana, ensina-nos a ser solo fértil de amor e semente de paz.”

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Em 2026, o Círio de Sant’Ana completa 172 anos, a contar desde o primeiro, realizado no ano de 1854, de modo terrestre (Divulgação/ Pascom/Paróquia de Sant’Ana)

Em uma noite marcada pela emoção e devoção dos católicos obidenses, a Diocese de Óbidos, por meio da Paróquia de Sant’Ana em conjunto com a Coordenação da Festividade 2026, apresentou o cartaz oficial que marca a preparação para a grande festa que será realizada de 12 a 26 de julho.

A festividade de Sant’Ana é considerada uma das manifestações católicas mais tradicionais do oeste do Pará. Por isso, a apresentação do cartaz e do tema deste ano aconteceu durante missa solene rezada na noite de domingo (26) na Catedral de Sant’Ana, presidida pelo bispo Dom Bernardo Bahlmann.  

Em um momento especial, um vídeo projetado no telão montado no interior da Catedral revelou a identidade visual com a imagem de Sant’Ana em destaque e o tema: “Sant’Ana, ensina-nos a ser solo fértil de amor e semente de paz.”

A coordenação da festa encomendou uma tiragem de 10 mil unidades que começaram a ser distribuídas logo após a apresentação.

O Cartaz

O cartaz da Festividade de Sant’Ana 2026 apresenta uma identidade visual que integra espiritualidade, tradição e linguagem contemporânea do designer gráfico. A composição foi pensada para comunicar o tema da festividade: “Sant’Ana, ensina-nos a ser solo fértil de amor e semente de paz”, destacando a importância da família como lugar privilegiado de transmissão da fé.

No centro da arte está a representação de Sant’Ana ensinando a jovem Virgem Maria, uma imagem tradicional da iconografia cristã que expressa a pedagogia da fé vivida no ambiente familiar, onde o amor de Deus é cultivado e transmitido entre gerações.

Ao fundo da composição aparece o interior da Catedral de Sant’Ana, elemento que reforça a dimensão eclesial da festividade e a identidade local, lembrando a mensagem de que a vivência da fé familiar está profundamente ligada à comunidade cristã. 

Nesse contexto surge o lema bíblico: “Eu e minha família serviremos ao Senhor” (Js 24,15), reafirma o compromisso das famílias com a vivência da fé, apresentando o lar como uma verdadeira igreja doméstica, onde se aprende a servir Deus no cotidiano.

As cores do cartaz reforçam essa mensagem por meio de uma simbologia cuidadosamente construída. Os tons de verde evocam fertilidade, vida e esperança, relacionando-se diretamente com a ideia de “solo fértil” presente no tema e também com a riqueza natural da Amazônia. Já os tons de azul fazem referência à tradição mariana, remetendo às vestes da Virgem Maria e simbolizando pureza, confiança e fidelidade a Deus. 

A fusão harmoniosa dessas cores cria um visual que representa a continuidade da graça entre Sant’Ana e Mari, transmitindo uma espiritualidade marcada pela ternura, pelo cuidado e pela formação da fé.

Peregrinação

Ao fim da missa, a imagem de Sant’Ana foi levada em procissão até o Porto da cidade. Ela vai passar por três capitais do norte do Brasil em preparação para o período da festividade.

As visitas e celebrações vão iniciar por Belém-PA no período de 28 de abril a 17 de maio. Em seguida, a imagem vai para Macapá-AP, onde permanecerá de 17 de maio a 5 de junho. Em Santarém, as visitas à comunidade católica serão de 7 a 14 de junho.

A última etapa da peregrinação será em Manaus-AM, onde a imagem estará de 15 de junho a 7 de julho, quando ela retornará para a Diocese de Óbidos. 

História

Em 2026, o Círio de Sant’Ana completa 172 anos, a contar desde o primeiro, realizado no ano de 1854, de modo terrestre. Já o formato fluvial completa 88 anos de tradição.

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