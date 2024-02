Carnaval 2024: Confira o que fazer para amenizar e curar a ressaca

Para pular este e outros Carnavais, os foliões não podem deixar de lado a hidratação, ou seja, repor a quantidade de água necessária ao bem-estar diante da energia gasta nos bailes e blocos e do consumo de bebidas alcoólicas, ou seja, amenizar a famosa ressaca.

O nutricionista Leandro Leal, especialista em Nutrição Clínica e Oncológica, destaca que a hidratação é uma importante aliada para quem está nas festas em fevereiro. "É comum o consumo de álcool nesses momentos festivos, e a hidratação vai ser importantíssima para evitar quadros de desidratação e também amenizar a famosa ressaca. Quando a gente tem esse consumo exagerado de álcool, normalmente ele vai se tornar uma dor de cabeça no outro dia, literalmente. Uma dica é beber água antes, durante e após esse período festivo, no intervalo de cada latinha de cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica", destaca. Isso porque o álcool causa a desidratação impedindo que as moléculas de água entrem nas células.

Nutricionista Leandro Leal: hidratação é fundamental para o bem-estar do folião (Foto: Divulgação)

Com esse impedimento, a água não será distribuída no organismo. Então, uma boa prática é a pessoa multiplicar o peso dela por 35 ml de água, e assim descobrir a quantidade exata de água que tem de ingerir no dia.

Leandro Leal observa que se a pessoa estiver com ressaca deve ter cuidado com os famosos "cura ressaca", buscando saber a procedência do que é muitas vezes indicado por outras pessoas. Tomar um caldo quente ou um prato com tucupi ajuda no processo, mas não age diretamente para a curar a ressaca. "O que funciona mesmo é a pessoa se hidratar, ter um bom descanso, fazer alimentação saudável e leve e retomar gradualmente a sua rotina", pontua o nutricionista.

Evitar o consumo de energéticos é um cuidado que o folião deve ter, na ânsia de curar a ressaca. Leandro ressalta que nem mesmo se deve misturá-los com bebidas alcoólicas. Esses ações devem ser adotadas, principalmente, por pessoas com hipertensão ou com doenças cardiovasculares.

Contra a ressaca, pode-se ingerir alguma bebida isotônica, que repõem os eletrólitos (sais minerais) no organismo. Ou um soro caseiro, composto por água, açúcar e sal, e, como outra alternativa, beber água de coco.

Não existe nenhum tratamento farmacológico para curar a ressaca. O que pode ser feito é o controle das sintomatologias como dores de cabeças e náuseas, como pontua o nutricionista.

Opções

Para se hidratar antes, durante e depois do Carnaval, a pessoa não precisa ingerir apenas água. Pode também consumir água de coco, frutas com grande quantidade de água, como melancia, melão, abacaxi e laranja.

O folião deve evitar ficar longos períodos em jejum, sem se alimentar direito, e consumindo bebida alcoólicas, para aumentar as chances de ter uma ressaca pesada depois das festas. A alimentação durante e após a folia deve ser sem exagero na quantidade de calorias, mas, sim, uma refeição leve, com vitaminas, minerais encontrados nas saladas, e com fontes de proteína leve, como peito de frango, e mais arroz e frango, tudo sem exagero.

Na folia

Rarison Trindade, estudante de Enfermagem, gosta de beber cerveja, e, esporadicamente, quando falta a marca predileta dele, acaba consumindo uma outra. Deve-se ter muito cuidado ao misturar bebidas alcoólicas, como frisa Leandro Leal. "Na verdade, não há realmente um problema em misturar as bebidas destiladas e fermentadas. O que determina a embriaguês é a concentração de álcool no sangue, e tanto faz se o álcool vem da cerveja ou de um drink, por exemplo. Assim, a principal questão é a diferença entre o teor alcoólico de bebidas diferentes, e, claro, o quanto se ingere naquele período. Esse alto teor alcoólico no sangue gera a desidratação, que é o principal responsável pela ressaca ", assevera Leandro.

Rarison revela que, de ressaca, costuma ingerir bastante água, mas também, de vez em quando, toma um medicamento para dor de cabeça. Ele faz refeições leves, como caldos, sopas. "Quando estou de ressaca, acordo e sempre procuro fazre as coisas em casa, tipo arrumar, limpar, lavar roupa, lavar louça, alguma atividade, para não ficar parado. Desde a noite anterior, eu procuro fazer alguma coisa para melhorar o meu humor e a minha saúde no outro dia", completa o folião.