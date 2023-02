Carnaval 2023: condutores passam por fiscalização na entrada de Vigia de Nazaré nesta segunda (20)

Motoristas e motociclistas que acessam o município de Vigia de Nazaré, na tarde desta segunda-feira (20), são parados por agentes do Detran, no pórtico da cidade, na PA-412, para fazer o exame de alcoolemia. No local, também há a presença policiais militares para auxiliar na segurança de quem veio curtir um dos principais carnavais do Pará.

O acesso de fato ao corredor da folia de Vigia começa na avenida Marcionildo Alves, Centro, no entanto, a partir desse ponto não é permitida a entrada de veículos. Carros e motos podem chegar somente até o cruzamento com a avenida Magalhães Barata.

Neste ponto a movimentação é intense. É possível notar tanto a presença dos foliões quanto de vendedores ambulantes que não perderam a oportunidade para comercializar adereços e bebidas álcoolicas