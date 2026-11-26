Belém e outros seis municípios paraenses vão receber a Caravana de Natal da Solar Coca-Cola em dezembro de 2026. Com caminhões iluminados, música e decoração temática, a iniciativa promete levar o clima natalino a diferentes pontos do estado. A programação é gratuita e ocorre entre os dias 27 de novembro e 11 de dezembro, com passagens também por Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Izabel do Pará, Castanhal e Santarém.
Na capital paraense, os desfiles serão realizados nos dias 6, 7 e 9 de dezembro, a partir das 17h. O roteiro inclui pontos como a Usina da Paz do Bengui, o Shopping Grão Pará, Icoaraci, Guamá, Jurunas e a região da Doca.
Com o tema “Vamos curtir o Natal juntos!”, a ação integra a campanha natalina da Solar Coca-Cola e prevê passagens por praças, supermercados, shoppings e outros locais de grande circulação. Os desfiles serão realizados no fim da tarde e início da noite, permitindo que moradores acompanhem a passagem dos veículos iluminados.
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Além de Belém, a programação na Região Metropolitana inclui Ananindeua e Marituba, no dia 8 de dezembro, e Benevides e Santa Izabel do Pará, no dia 10. Castanhal recebe a caravana no dia 11 de dezembro. A primeira cidade paraense a receber a iniciativa, porém, será Santarém, em 27 de novembro.
A mobilização também contempla municípios das regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. Ao todo, quatro caravanas percorrerão mais de 60 cidades, com previsão de ultrapassar 17 mil quilômetros durante os dois meses de programação.
Confira a programação da Caravana de Natal no Pará
Belém: 6 de dezembro, a partir das 17h
Saída: Fábrica Solar Coca-Cola.
Percurso: Usina da Paz Bengui; Shopping Grão Pará; B Supermercados.
Ponto final: Parque das Cidades.
Belém: 7 de dezembro, a partir das 17h
Saída: Fábrica Solar Coca-Cola.
Percurso: Preço Baixo da Augusto Montenegro; Assaí Atacadista da Augusto Montenegro; Casa Santa, em Icoaraci; Atacadão da Augusto Montenegro.
Ponto final: Fábrica Solar Coca-Cola.
Belém: 9 de dezembro, a partir das 17h
Saída: Fábrica Solar Coca-Cola.
Percurso: Usina da Paz Guamá; Usina da Paz Jurunas; Atacadão Portal; Mateus Doca.
Ponto final: Líder Doca.
Ananindeua e Marituba: 8 de dezembro, a partir das 17h
Saída: Praça Matriz de Marituba.
Percurso: Mateus Marituba; Parque Maguari; Usina da Paz Icuí-Guajará; Preço Baixo Cidade Nova; Complexo do 8.
Ponto final: Fábrica Solar Coca-Cola.
Benevides e Santa Izabel do Pará: 10 de dezembro, a partir das 18h
Saída: Usina da Paz Benevides.
Percurso: Praça do Leão de Benevides; Supermercado Paraense; Supermercado Imperial.
Ponto final: Ginásio de Esportes.
Castanhal: 11 de dezembro, a partir das 18h
Saída: CD Solar Coca-Cola.
Percurso: Supermercado Rafael (Apeú); Estação Gourmet (Apeú); Mix Mateus; Supermercados Ibaraki (Centro); Praça do Estrela.
Ponto final: CD Solar Coca-Cola.
Santarém: 27 de novembro, a partir das 17h
Saída: CD Solar.
Percurso: Rio Tapajós Shopping (Santarenzinho); Mercado do Bairro (Salvação); Avante Assis Atacadista (Aldeia); Praça de Eventos (Aeroporto Velho); Centro Cultural João Fona.
Ponto final: CD Solar.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)