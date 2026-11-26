Caravana de Natal passa por Belém e mais seis cidades; veja onde assistir

A programação é gratuita e ocorre entre os dias 27 de novembro e 11 de dezembro

26 de novembro de 2026 às 09:26

Com o tema “Vamos curtir o Natal juntos!”, a ação integra a campanha natalina da Solar Coca-Cola ( Foto: Divulgação )

Belém e outros seis municípios paraenses vão receber a Caravana de Natal da Solar Coca-Cola em dezembro de 2026. Com caminhões iluminados, música e decoração temática, a iniciativa promete levar o clima natalino a diferentes pontos do estado. A programação é gratuita e ocorre entre os dias 27 de novembro e 11 de dezembro, com passagens também por Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Izabel do Pará, Castanhal e Santarém.

Na capital paraense, os desfiles serão realizados nos dias 6, 7 e 9 de dezembro, a partir das 17h. O roteiro inclui pontos como a Usina da Paz do Bengui, o Shopping Grão Pará, Icoaraci, Guamá, Jurunas e a região da Doca.

Com o tema “Vamos curtir o Natal juntos!”, a ação integra a campanha natalina da Solar Coca-Cola e prevê passagens por praças, supermercados, shoppings e outros locais de grande circulação. Os desfiles serão realizados no fim da tarde e início da noite, permitindo que moradores acompanhem a passagem dos veículos iluminados.

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Além de Belém, a programação na Região Metropolitana inclui Ananindeua e Marituba, no dia 8 de dezembro, e Benevides e Santa Izabel do Pará, no dia 10. Castanhal recebe a caravana no dia 11 de dezembro. A primeira cidade paraense a receber a iniciativa, porém, será Santarém, em 27 de novembro.

A mobilização também contempla municípios das regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. Ao todo, quatro caravanas percorrerão mais de 60 cidades, com previsão de ultrapassar 17 mil quilômetros durante os dois meses de programação.

Confira a programação da Caravana de Natal no Pará

Belém: 6 de dezembro, a partir das 17h

Saída: Fábrica Solar Coca-Cola.

Percurso: Usina da Paz Bengui; Shopping Grão Pará; B Supermercados.

Ponto final: Parque das Cidades.

Belém: 7 de dezembro, a partir das 17h

Saída: Fábrica Solar Coca-Cola.

Percurso: Preço Baixo da Augusto Montenegro; Assaí Atacadista da Augusto Montenegro; Casa Santa, em Icoaraci; Atacadão da Augusto Montenegro.

Ponto final: Fábrica Solar Coca-Cola.

Belém: 9 de dezembro, a partir das 17h

Saída: Fábrica Solar Coca-Cola.

Percurso: Usina da Paz Guamá; Usina da Paz Jurunas; Atacadão Portal; Mateus Doca.

Ponto final: Líder Doca.

Ananindeua e Marituba: 8 de dezembro, a partir das 17h

Saída: Praça Matriz de Marituba.

Percurso: Mateus Marituba; Parque Maguari; Usina da Paz Icuí-Guajará; Preço Baixo Cidade Nova; Complexo do 8.

Ponto final: Fábrica Solar Coca-Cola.

Benevides e Santa Izabel do Pará: 10 de dezembro, a partir das 18h

Saída: Usina da Paz Benevides.

Percurso: Praça do Leão de Benevides; Supermercado Paraense; Supermercado Imperial.

Ponto final: Ginásio de Esportes.

Castanhal: 11 de dezembro, a partir das 18h

Saída: CD Solar Coca-Cola.

Percurso: Supermercado Rafael (Apeú); Estação Gourmet (Apeú); Mix Mateus; Supermercados Ibaraki (Centro); Praça do Estrela.

Ponto final: CD Solar Coca-Cola.

Santarém: 27 de novembro, a partir das 17h

Saída: CD Solar.

Percurso: Rio Tapajós Shopping (Santarenzinho); Mercado do Bairro (Salvação); Avante Assis Atacadista (Aldeia); Praça de Eventos (Aeroporto Velho); Centro Cultural João Fona.

Ponto final: CD Solar.