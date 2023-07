Campanha 'Um Dia no Parque 2023' será em 11 cidades paraenses; veja a programação

A campanha nacional de defesa das unidades de conservação “Um Dia no Parque”, promovida pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), será realizada em 11 municípios paraenses, durante julho e agosto. Além de Belém, estão entre as cidades que receberão as atividades: Afuá, Belterra, Bragança, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Oriximiná, Parauapebas, São Geraldo do Araguaia e Santarém. A maioria das ações será neste domingo (23), data oficial da campanha, entretanto, a programação se estenderá até agosto.

Com o tema “É hora de cuidar do nosso lar”, a campanha se dará em mais de 300 unidades de conservação do país e espera superar o número de visitantes do ano passado. Para isso, no Pará, as unidades de conservação organizaram 20 tipos de atividades para divertir e ensinar pessoas de todas as idades.

Fazem parte da programação paraense: trilhas monitoradas, caminhada, corrida, badminton, ciclismo, canoagem, passeio de rabeta, banho de rio, boiacross, competição dos catraieiros, yoga, jogos de educação ambiental, plantio de mudas nativas, visitação a sítios arqueológicos, observação da fauna e flora, exposição e venda de artesanatos, oficina de carimbó, aula de ritmos, pinturas corporais indígenas e apresentações musicais.

“Quando visitamos uma unidade de conservação, passamos a ter uma relação mais próxima com o território, que nos ajuda a entender melhor a sua importância. As unidades de conservação têm diversos impactos positivos nas nossas vidas, tanto na economia quanto na saúde. Por manterem a floresta em pé, elas regulam as chuvas e preservam os rios necessários para a produção de alimentos e de energia. Além disso, estar em contato com a natureza melhora a nossa saúde física e mental”, completa Pereira.

Recorde

O Pará bateu o recorde de 13 territórios participantes da campanha neste ano. Esse é o maior número tanto de locais quanto de cidades paraenses participantes da mobilização, que ocorre em todo o Brasil desde 2018. O objetivo é incentivar que as pessoas visitem as unidades de conservação e passem a se engajar na defesa delas. No ano passado, mais de 100 mil pessoas participaram da campanha no país.

“Estamos muito felizes com o número recorde de territórios participantes da campanha no Pará. Nos últimos anos, ouvimos relatos de pessoas que foram pela primeira vez em unidades de conservação por causa da campanha ou até que não sabiam que o parque que elas estavam visitando era uma unidade de conservação”, comenta a pesquisadora Jakeline Pereira, diretora do Programa Áreas Protegidas do Imazon.

A campanha Um Dia No Parque é uma iniciativa da Coalizão Pró-Unidades de Conservação com apoio de órgãos governamentais e instituições da sociedade civil. No Pará, o Imazon é uma das organizações que atuam na mobilização.

Confira a programação no Pará:

Afuá

Parque Estadual do Charapucu

Observação da Fauna e Flora

Data: 23 de julho, a partir das 7h

Local: trilhas do parque

Observação: levar binóculo e água

Belém

Bosque Rodrigues Alves

Trilhas monitoradas

Data: de terça-feira a sexta-feira

Ponto de encontro: Portão da Perebebuí

Duração: aproximadamente 1h

Destinada ao público em geral

Agendamento: não há cobrança de taxa, mas é preciso marcar antecipadamente pelo e-mail: dgae.semma@gmail.com

Espaço Brinquedoteca

Data: de terça-feira a domingo

Duração: das 9h às 13h

Destinada às crianças

Valor: ingresso do Bosque – R$ 2,00

Plantio de mudas de espécies nativas

Destinada ao público geral

Ocorre em datas específicas, como Semana do Meio Ambiente, Dia da Árvore e Dia da Floresta.

Passeio de canoa

Data: sábado e domingo, das 9h às 13h

Destinada às crianças

Valor: ingresso do Bosque – R$ 5,00

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

Educação ambiental

Data: 23 de julho, das 8h às 12h

Local: Centro de Acolhimento dentro do Utinga

Destinada ao público infantil

Atividades: jogos educativos voltados para educação ambiental e apresentação do parque

Passeio pelo Parque

Data: 23 de julho, das 8h às 12h

Destinada ao público adulto

Atividades: trilhas, boia cross e passeio de bicicleta

Belterra

Floresta Nacional do Tapajós

Trilha de Jamaraquá e Yoga na sumaúma

Data: 23 de julho, das 8h às 10h

Ponto de partida: Placa da trilha em frente ao CAT

Duração: 9km – 5h40min (total ida e volta)

Valor: R$ 33,33 individual e R$ 200,00 para grupos de seis pessoas

Atividade: No local da sumaúma haverá o exercício de Yoga buscando trazer a importância de cuidar da saúde e mente humana aliada a conscientização de conservar as florestas e as paisagens naturais

Ciclismo

Data: 23 de julho, a partir das 7h30

Ponto de partida: entrada da cidade de Belterra

Duração: 2h

Atividade: partida na entrada da cidade Belterra/PA e chegada na comunidade de Jamaraquá, onde haverá a recepção do grupo e continuidade do evento na comunidade local

Canoagem + banho no rio Tapajós

Data: 23 de julho, a partir das 8h

Duração: 1h30min

Ponto de partida: CAT do Jamaraquá, o tempo de espera entre a saída de um grupo e outro é de uma hora.

Valor: R$ 20,00 por pessoa e R$100 por grupos de no máximo cinco pessoas

Atividade: busca levar as pessoas a uma imersão no igapó e no rio tapajós para conhecer e ter contado com a natureza/animais de uma outra perspectiva

Exposição e venda de artesanatos

Data: 23 de julho, às 10h

Local: barracão da comunidade

Atividade: o objetivo é trazer as comunidades e aldeias presentes na Flona Tapajós para apresentarem seus trabalhos desenvolvidos localmente para os turistas e pessoas presentes no evento. A atividade busca divulgar a identidade e os diferentes usos sustentáveis dos recursos naturais de cada região da UC

Bragança

Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu

Pedalada pela Trilha do Quilombo

Data: 23 de julho

Saída: Orla de Bragança, às 7h30

Atividade: Coordenada pela galera dos Cambitos do Pedal Bragança (CDP BRAGANÇA), a pedalada coletiva sairá de Bragança e percorrerá várias comunidades do território local. Os ciclistas conhecerão a Reserva extrativista Marinha Caeté-Taperaçu e o Quilombo do Abacatal, além do rio Curuperé, o Rio São Tomé, Lagoinha, Lagoa Azul e finalizar no Quilombo do América, onde vai ocorrer palestras e oficinas de batuques.

Observação: Levar bicicleta e material de proteção próprios

Itaituba

Parque Nacional da Amazônia

Oficina de Carimbó

Data: 23 de julho, a partir das 9h30

Local: Base Uruá/Parna Amazônia

Atividade: oficina de carimbó contemplando as corredeiras do Tapajós com Emanuel Damasceno e Grupo Devant

Inscrição: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VitOwbzFvUOtnECM9sw1YHPknDQSRdJNsQkHIo-tMhFUREhOTjE3VVI3WFRESDhUUFFVUlRFRlZRViQlQCN0PWcu

Cicloturismo de longo percurso

Data: 23 de julho, a partir das 6h30

Percurso: saída de Itaituba e chegada na Base Uruá/Parna Amazônia

Inscrição prévia pelo telefone: (93) 99172-1214, falar com Rodrigo

Yoga no Parna Amazônia

Data: 23 de julho, a partir das 10h30

Inscrição: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VitOwbzFvUOtnECM9sw1YHPknDQSRdJNsQkHIo-tMhFUREhOTjE3VVI3WFRESDhUUFFVUlRFRlZRViQlQCN0PWcu

Interpretação ambiental Trilha Gameleira

Data: 23 de julho, a partir das 8h

Local: Base Uruá/Parna Amazônia

Inscrição: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VitOwbzFvUOtnECM9sw1YHPknDQSRdJNsQkHIo-tMhFUREhOTjE3VVI3WFRESDhUUFFVUlRFRlZRViQlQCN0PWcu

Corrida da Aventura Parna Amazônia Pocket

Data: 23 de julho, a partir das 7h

Local: Base Uruá/Parna Amazônia

Inscrição prévia pelo telefone: (93) 99193-2044, falar com Edimar

Mostra de arte educação ambiental

Data: 23 de julho, a partir das 8h

Local: Base Uruá/Parna Amazônia

Inscrição: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VitOwbzFvUOtnECM9sw1YHPknDQSRdJNsQkHIo-tMhFUREhOTjE3VVI3WFRESDhUUFFVUlRFRlZRViQlQCN0PWcu

Quadra de badminton

Data: 23 de julho, a partir das 9h

Local: Base Uruá/Parna Amazônia

Inscrição: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VitOwbzFvUOtnECM9sw1YHPknDQSRdJNsQkHIo-tMhFUREhOTjE3VVI3WFRESDhUUFFVUlRFRlZRViQlQCN0PWcu

Juruti

APA Jará

Passeio de Rabeta no lago do Jará

Data: 22 de julho, das 8h às 11h

Local: Espaço Oásis Caranã, Localizado na AV – Lauro Sodre SN Zona 07

Destinado ao público em geral

Pinturas corporais Indígenas (Sateré Mawé) e venda de artesanato

Data: 22 de julho, das 8h às 11h

Local: Espaço Oásis Caranã, Localizado na AV – Lauro Sodre SN Zona 07

Destinado ao público em geral

Passeio Ecológico (Trilha educativa)

Data: 22 de julho, das 9h às 10h

Local: Espaço Oásis Caranã, Localizado na AV – Lauro Sodre SN Zona 07

Atividade:

1 – Ao caminhar pelas trilhas, as crianças encontraram placas educativas e um contador de histórias do folclore Jurutiense, como da loira do Jará e do Sadam.

2 – Durante o passeio momento para plantio de uma muda de seringueira simbolizando a importância da preservação das florestas.

Apresentação das tribos Mirins

Data: 22 de julho, das 8h às 11h

Local: Espaço Oásis Caranã, Localizado na AV – Lauro Sodre SN Zona 07

Atividade: a apresentação representa o folclore do Festival das Tribos de Juruti e vai ter distribuição de brindes e lanches aos participantes.

Monte Alegre

Parque Estadual Monte Alegre

Visitação dos sítios arqueológicos

Data: 23 de julho, a partir das 8h

Destinada ao público em geral

Atividade: as visitas vão passar pela Serra da Lua, Gruta Itatupaoca e Pedra do Mirante.

Observação: é recomendado o uso de roupas leves (calça comprida e blusa de mangas longas), boné e protetor solar

Oriximiná

FLONA Saracá-Taquera e REBIO do Rio Trombetas

Observação de fauna noturna

Data: 21 de julho, das 17h às 19h

Local: FLONA Saracá-Taquera – base Patauá

Duração: 2h

Ponto de encontro: Portão principal da base Patauá

Destinado ao público geral

Atividade: caminhada leve em uma trilha de aproximadamente 6 quilômetros (3km de ida e 3km de volta), para observação da fauna noturna

Observação: trazer lanterna, água, lanches, roupas confortáveis, calçado fechado e, caso opte por pernoitar na base, levar rede de dormir para uso pessoal

Inscrições: pelo e-mail trombetas@icmbio.gov.br.

Observação de aves

Data: 22 de julho, das 6h às 10h

Local: FLONA Saracá-Taquera – base Patauá

Duração: 4h

Ponto de encontro: Portão principal da base Patauá

Destinado ao público geral

Atividade: caminhada leve em uma trilha de aproximadamente 6 quilômetros (3km de ida e 3km de volta)

Inscrições: pelo e-mail trombetas@icmbio.gov.br

Contemplação do Lago Irepecu

Data: 22 de julho, das 14h às 17h

Local: REBIO do Rio Trombetas

Duração: 3h

Ponto de encontro: Porto do Vila de Trombetas

Destinado ao público geral

Atividade: ação náutica de contemplação da natureza

Observação: trazer lanterna, água, lanches, roupas confortáveis, calçado fechado e, caso opte por pernoitar na base, levar rede de dormir para uso pessoal

Inscrições: pelo e-mail trombetas@icmbio.gov.br

Observação de aves em trilha

Data: 23 de julho, das 6h às 10h

Local: REBIO do Rio Trombetas

Duração: 3 horas

Ponto de encontro: Base Tabuleiro

Destinado ao público geral

Observação: trazer lanterna, água, lanches, roupas confortáveis, calçado fechado e, caso opte por pernoitar na base, levar rede de dormir para uso pessoal

Inscrições: pelo e-mail trombetas@icmbio.gov.br

Parauapebas

Floresta Nacional de Carajás

Observação de aves na trilha Maria Bonita

Data: 16 de julho

Hora: das 6h às 12h

Ponto de encontro: Portaria da Floresta Nacional de Carajás;

Inscrição: pelo Instagram @icmbio.carajas – https://www.instagram.com/icmbio.carajas

Observação: trazer binóculo e câmera fotográfica, pode levar água e alimentos

Abertura da Trilha Quarubarana para visitação (km 23)

Data: 16 de julho, às 8h

Ponto de encontro: Portaria da Floresta Nacional de Carajás

Inscrição: pelo Instagram @icmbio.carajas – https://www.instagram.com/icmbio.carajas/

Observação: pode levar água e alimentos

Trilha sensorial

Data: 16 de julho

Ponto de encontro: Portaria da Floresta Nacional de Carajás

Local: Trilha Pequiá (trilha para deficientes visuais)

Inscrição: pelo Instagram @icmbio.carajas – https://www.instagram.com/icmbio.carajas/

Observação: pode levar água e alimentos

São Geraldo do Araguaia

Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas

Caminhada no Parque

Data: 23 de julho

Percurso: saída da comunidade Sucupira, na zona de amortecimento do Parque Serra das Andorinhas, com chegada na comunidade Santa Cruz dos Martírios

Atividade: caminhada de 5 km e conversa com os alunos das escolas da zona de amortecimento da Serra das Andorinhas

Santarém

APA de Alter do Chão

Bem-vindas e bem-vindos a Apa de Alter do Chão

Data: 05 de agosto

Local: Anfiteatro da Praça 07 de Setembro

14h – Abertura do evento

15h – Competição dos catraieiros. Categoria master

16h – Competição dos catraieiros. Categoria Geral

16h30 – Premiação dos competidores

17h – Aulão de ritmos. Anfiteatro da Praça 07 de Setembro

18h – Show Cultural com apresentações regionais