Campanha solidária do Hemopa homenageia mães doadoras de sangue com programação

A Fundação Hemopa lançou, na última quarta-feira (10), uma campanha solidária especial dedicada às mamães doadoras de sangue, em alusão ao Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (14). A programação encerra no sábado (13) e inclui atrações culturais, palestras de empoderamento feminino, feira de exposição e ações de bem-estar nos diversos pontos de coleta do Hemopa.

A iniciativa visa somar o amor maternal à solidariedade. O estoque de sangue é mantido por meio da solidariedade de doadores voluntários abastecendo a rede hospitalar pública e privada do Pará, composta, atualmente, por mais de 200 hospitais. Conforme dados da Hemorrede estadual, de 38% a 40% dos doadores são mulheres.

O Hemopa diz que os voluntários que comparecem às diversas campanhas internas e externas fortalecem ainda mais a corrente solidária da doação de sangue. "Somente no mês de abril, a Fundação Hemopa conseguiu coletar quase 10 mil bolsas de sangue", destacou o presidente do Hemopa, Paulo Bezerra.

Programação

11/05

Acolhimento de caravanas solidárias

Feira de exposição do Grupo Empodere-se

12/05

Acolhimento de caravanas solidárias

Apresentação musical com grupo Magia das Cordas (mestre Cizinho)

Apresentação do Coral do Hemopa

13/05

Entrega de rosas para as mães doadoras, com participação do grupo de palhaços Mercedários

Apresentação de Cosplay

Massagem e aromaterapia

Endereços:

Hemocentro Belém

Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Batista Campos.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, 7h30 às 18h, e no sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de Coleta Pátio Belém

Tv. Padre Eutíquio, n° 1078 – Batista Campos.

(Estação Cidadania, 1º Piso do Shopping Pátio Belém).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30.

Posto de coleta do Castanheira

Rodovia BB-316, KM 01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira

(em frente à entrada do Shopping Castanheira).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h.

Sábados, das 7h30 às 17h.

Domingos, das 8h às 15h.

Contato: 0800 280 8118.

Hemocentro Castanhal

Novo endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: 3412-4400 (geral) / 3412-4404 (serviço social).

Hemocentro de Marabá

Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n (Agrópole do Incra).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 3312-9150.

Hemonúcleo de Tucuruí

Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR 422, Santa Mônica.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e sábado das 7h às 14h.

Contato: (94) 98415-9006.

Hemocentro de Santarém

Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e sábado das 7h às 13h.

Fone: (93) 3524-7550.

Hemonúcleo de Altamira

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30, e sábado das 7h às 17h.

Contato: (93) 98415-6282.