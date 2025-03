Campanha arrecada livros infantojuvenis para bibliotecas comunitárias, em Belém

A partir da próxima segunda-feira, 17, inicia, em Belém, uma campanha de arrecadação de livros infantis e juvenis que tem como objetivo a doação dos materiais para bibliotecas comunitárias. A iniciativa é da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Escolas localizadas em áreas contempladas pelo Projeto de Desenvolvimento do Saneamento do Pará (Prodesan Pará) também são alvo do recebimento dos livros.

Além da biblioteca comunitária, a iniciativa também prevê a criação de uma brinquedoteca itinerante. Dessa forma, as mulheres das comunidades poderão participar das atividades enquanto seus filhos brincam em um ambiente seguro e educativo. A Subcoordenação Ambiental e Social da Unidade de Gestão do Prodesan trabalha para capacitar comissões comunitárias que acompanham as obras, garantindo que a população compreenda melhor as intervenções e os benefícios do projeto. Entre as ações, estão atividades de educação ambiental, conscientização sobre o uso responsável da água e orientações sobre o Programa Nacional de Dignidade Menstrual.

Como doar

Os livros precisam estar em bom estado de conservação e podem ser entregues a partir da segunda-feira (17), na Ouvidoria da Cosanpa. As doações serão recebidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na sede da Companhia, localizada na Avenida José Bonifácio, 404.

Sobre o Prodesan Pará

O Prodesan Pará é um projeto da Cosanpa voltado para a melhoria dos serviços de saneamento básico, incluindo a ampliação da rede de esgoto e do fornecimento de água tratada nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. Com um investimento de 125 milhões de dólares, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o programa busca modernizar a infraestrutura de saneamento e implementar novas tecnologias para otimizar os serviços. As obras estão previstas para começar ainda este ano.