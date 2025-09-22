Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Caminhão de mais de R$ 360 mil é apreendido durante fiscalização no sudeste do Pará

Veículo saído do estado de Goiás com destino a Barcarena não recolheu alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o caminhão confiscado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Um caminhão foi apreendido durante fiscalização realizada na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em Carajás, sudeste do Pará, no domingo (21/9). De acordo com a Sefa, o automóvel, avaliado em R$ 369 mil, era proveniente do município de Abadia de Goiás, em Goiás, e tinha como destino Barcarena, Região Metropolitana de Belém. A apreensão ocorreu no posto fiscal de Jarbas Passarinho, na Rodovia Transamazônica, Km 120.

Coordenador da unidade da Sefa, Cicinato Oliveira informou que, "após a análise documental e as consultas aos sistemas da secretaria, constatou-se que a operação interestadual tinha como destinatário um consumidor final não contribuinte do imposto estadual, portanto estava sujeita ao recolhimento do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (Difal)".

"Entretanto, não havia comprovação do recolhimento no momento da entrada no Estado do Pará. Diante da irregularidade, foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 44.644,45, cobrando ICMS e multa”, explicou Cicinato Oliveira.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

caminhão

r$ 360 mil

apreendido

fiscalização

sudeste do pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Caminhão de mais de R$ 360 mil é apreendido durante fiscalização no sudeste do Pará

Veículo saído do estado de Goiás com destino a Barcarena não recolheu alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

22.09.25 14h43

MELHORIAS

Rede elétrica de Belém atinge cerca de 90% da modernização prevista para este ano, aponta Equatorial

Até o momento, cerca de 62,8 quilômetros já foram renovados, representando aproximadamente 89,7% da meta estabelecida

22.09.25 8h00

Conteúdo de Marca

Como funciona o sistema que leva energia a todos os cantos do Pará?

Equatorial explica como ocorre a geração e a distribuição de energia no Brasil e destaca os investimentos realizados para garantir qualidade no fornecimento

21.09.25 8h00

PESCADO

Exportações de pescado do Pará somam US$ 47 milhões até agosto

Peixes como pargo lideram exportações; Estados Unidos, Hong Kong e China são os principais destinos do pescado paraense.

21.09.25 6h15

MAIS LIDAS EM PARÁ

NO MEIO DO POVO

Vídeo: ator Marco Nanini protesta em Belém contra PEC da Blindagem e pede: ‘sem anistia!’

A presença de Marco Nanini no protesto em Belém repercurtiu nas redes sociais.

21.09.25 18h32

MELHORIAS

Rede elétrica de Belém atinge cerca de 90% da modernização prevista para este ano, aponta Equatorial

Até o momento, cerca de 62,8 quilômetros já foram renovados, representando aproximadamente 89,7% da meta estabelecida

22.09.25 8h00

PREVENÇÃO

Defesa Civil testa alerta de desastres naturais em celulares no Pará

Novo sistema denominado Defesa Civil Alerta foi testado neste sábado (20), por volta das 16h

20.09.25 16h18

SEGURANÇA

Pará: Região do Baixo Tocantins registra queda de 58% nos crimes violentos em 2025

Dados da Segup mostram redução expressiva nos índices de homicídio, feminicídio e roubos

19.09.25 15h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda