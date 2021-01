'Caça ao tesouro' revela moedas raras e valiosas em terreno de Colares

No último domingo (17), dezenas de moedas centenárias foram encontradas mo quintal de uma casa do município de Colares,a 62 quilômetros de Belém. A prefeitura considerou as relíquias como um “tesouro” e isolou a área.

De acordo com a Secretaria de Cultura de Colares, moradores acionaram a prefeitura após tomarem conhecimento de que um homem, que se apresentou como professor de história, pediu acesso ao terreno para a proprietária. Ele esteve no local acompanhado de outras pessoas e teria levado dali dezenas de moedas antigas.

O suposto professor e seus ajudantes ainda não foram identificados, embora haja a suspeita de serem de outra cidade. A dona do terreno mora sozinha e não é considerada cúmplice.

O secretário de Cultura de Colares, Fabiano Silva, acredita na possibilidade de que exista mais rmoedas no terreno. A área esta localizada próximo de onde existia um dos portos do Grão-Pará, província que até 1889 abrangia os territórios hoje denominados de Amazonas, Amapá, Roraima e parte de Rondônia.

"Isolamos o terreno para resguardar o espaço para estudos. Ainda não identificamos essas pessoas que participaram da 'caça ao tesouro', mas tomamos as providências para que em no futuro a gente possa criar um museu no município", disse Fabiano.

Segundo informação da Prefeitura, as moedas estavam sendo comercializadas na Internet pelo valor de R$ 160,00, em parcelas. O valor real previsto é de 15 a 20 mil reais segundo o historiador Fabiano Silva.

A Delegacia de Crimes Virtuais da Polícia Civil foi acionada para intervir e banir a comercialização das moedas na internet.