Buraco interdita parcialmente a BR-010 entre Paragominas e Ipixuna do Pará

Um buraco se abriu na rodovia BR-010, a Belém-Brasília, na manhã de sábado (5), em um trecho entre os municípios de Paragominas e Ipixuna do Pará, no nordeste do estado. Com o afundamento do asfalto, o trânsito foi parcialmente interditado, e os veículos passaram a circular em apenas uma das faixas da pista.

O problema foi constatado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que faziam rondas no trecho. Cones foram colocados na pista para sinalizar a cratera, localizada em um trecho do km 20. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes foram solicitadas ao local.

“Quem vier no sentido Paragominas, no rumo de Ipixuna, fiquem atentos que abriu um buraco no meio da pista. Eu nunca tinha visto um buraco desse tamanho. Fica passando o Capixaba. Colocaram pès de árvore dentro do buraco [para sinalizar]”, disse um morador em um alerta nas redes sociais.

Em nota, o Dnit informou que o buraco foi causado pela forte chuva no local e o trecho está sinalizado. “Equipe da autarquia está no local e realiza a limpeza das áreas na lateral da rodovia para verificar a extensão da erosão. Nesse ponto não há bueiro”, diz o comunicado do departamento.

“O serviço consiste em remover 3 metros de profundidade de material, substituir por material novo e pavimentar. O DNIT interditou a lateral para realizar o serviço e depois executar o mesmo serviço na outra margem”, completa a nota do Dnit.