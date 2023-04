Bispo Raimundo Possidônio está acometido de tumor no intestino, informa CNBB 2

Em Nota oficial divulgada nesta terça-feira (25), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Regional 2) informou que o bispo coadjutor da Diocese de Bragança, no nordeste do Pará, dom Raimundo Possidônio da Mata, encontra-se internado para realização de exames médicos, porque "o último boletim da equipe médica do Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá (SP), onde se encontra hospitalizado, informa que foi diagnosticado um tumor no intestino grosso dele", como é comunicado na Nota.

Os médicos aconselharam, portanto, que dom Possidônio seja operado com urgência. "Pedimos que se unam a nós, nesta Corrente de Fé e Oração. Roguemos por sua pronta recuperação", é enfatizado no documento da CNBB Regional Norte 2.

A Nota é assinada pelo presidente da CNBB Regional Norte 2, do Bernardo Johannes Bahlmann; pelo vice-presidente e arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa; pelo secretário do Regional Norte 2 e bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro, e pelo bispo da Diocese de Bragança, dom Jesus Maria Cizaurre.

Ainda na segunda-feira (24), a CNBB Regional Norte 2 havia comunicado que dom Raimundo Possidônio teve um mal-estar durante a 60º Assembleia Geral dos Bispos do Brasil em Aparecida (SP). Ele precisou ser internado, para realização de exames.

Dedicação

Dom Raimundo Possidônio tem uma vida dedicada à Igreja Católica. Ele ja chegou, inclusive, a atuar como gestor interino da Arquidiocese de Belém, na vacância do cargo de arcebispo entre dom Orani Tempesta e dom Alberto Taveira Corrêa.

No dia 23 de abril de 2022, monsenhor Raimundo Possidônio, que, até então, era vigário geral da Arquidiocese de Belém, foi ordenado bispo coadjutor de Bragança, em cerimônia realizada na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, no Distrito de Icoaraci. Raimundo Possidônio nasceu justamente em Icoaraci, em 31 de março de 1954. Ele foi empossado na Catedral de Nossa Senhora do Rosário em Bragança, em 30 de abril e 2022. Ele tem um ano como bispo e quase um ano como co-gestor na Diocese de Bragança.

Dom Raimundo Possidônio fez seus estudos fundamentais (Primário e Ginásio), porém concluindo no Seminário São Pio X, onde entrou em 1968. Estudou o Clássico no Seminário Redentorista Santíssimo Redentor, tendo sua ordenação diaconal em 07 de junho de 1976. Cursou Filosofia e Teologia no IPAR/UFPA – Bacharelado em Teologia (1973/78), chegando a sua Ordenação Sacerdotal em 24 de junho de 1978. Tem Especialização em História da Igreja na América Latina (Assunção/PUC – SP 1982), Mestrado História Eclesiástica em Gregoriana (Roma) em 1987, Doutorado em História da Igreja (2000).

Na história da Igreja, dom Possidônio passou a ser o 10º bispo paraense a ser nomeado para atuar na Igreja do Brasil, dentre estes é o quinto em atividade no momento. É precedido pelo Dom Gilberto Pastana de Oliveira, Arcebispo de São Luís (MA); Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém (PA); Dom José Maria Chaves dos Reis, Bispo de Abaetetuba (PA); Dom Manoel de Oliveira Soares Filho, Bispo de Palmeira dos Índios (AL).

Arquidiocese

Como informou a Arquidiocese de Belém, dom Raimundo Possidônio é referência na Igreja de Belém e na Amazônia. "Na Arquidiocese de Belém, dom Possidônio tem importantes contribuições, como a atuação como administrador quando a Arquidiocese estava vacante, entre abril de 2009 e março de 2010, e vigário geral da Arquidiocese desde o ano de 2004, mesmo ano em que foi nomeado coordenador de Pastoral, função que exerceu até 2020".

Em 2010, recebeu o título oficial de Monsenhor. Também teve o reconhecimento de feitos perante o município Belém, que lhe rendeu o recebimento da comanda de Medalha de Honra ao Mérito, entre outros feitos pela Igreja e sociedade. Passou por diversas paróquias, e foi ele o responsável de oficializar a devoção de dois padroeiros da Igreja Matriz de Icoaraci, sendo a única na Arquidiocese de Belém a ter co-padroeira.

A nomeação de Raimundo Possidônio Carrera da Mata como bispo eleito coadjutor da Diocese de Bragança foi divulgada no dia 16 de março de 2022, pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa.