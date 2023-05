Belém registra chuva mais intensa do ano, mas começa a sair do "inverno amazônico"

A tempestade que caiu sobre a Região Metropolitana de Belém nessa terça-feira (2) correspondeu à chuva de maior volume em menor tempo, ou seja, foram 87 milímetros em duas horas, das 16h30 até as 18h30, equivalendo a 25% do total da mádia de 340 milímetros para maio. A informação foi repassada pelo meteorologista José Raimundo Souza, do 2º Distrito (2º Disme) do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sediado em Belém. Apesar da chuva forte, a partir da formação de nuvens do tipo cumulonimbus provenientes da Zona de Convergência Intertropical, que alagou vários pontos da Grande Belém, no segundo dia do mês, o paraense começa a sair do chamado "inverno amazônico".

Em abril, o Inmet verificou que choveu na Grande Belém 291.8 milímetros, correspondendo a 62.7% da média prevista para esse mês de 465.5 milímetros, e que as temperaturas aumentaram. A maior verificada foi de 34.6 °C, ou seja, os moradores nos bairros, distritos e municípios da RMB conferiram calor em vários dias.

"Estamos saindo do "inverno amazônico", ou seja, em transição, agora, em maio, para o verão, e os dias de Sol irão predominar neste mês", pondera José Raimundo. O meteorologista acrescenta que neste fim de semana haverá predomínio do Sol. As chuvas em maio deverão se assemelhar às de abril.

Neste mês, as chuvas deverão cair no final de tarde e começo da noite, em forma de pancadas isoladas (fortes, de curta duração e em pontos localizados), mas também de forma geral em toda a região metropolitana, como a verificada na terça-feira (2).

A temperatura na Grande Belém vai aumentar, gradativamente, em maio. No mês de março, período chuvoso, ela chegou a 31°C, 32°C. Em abril, foi na faixa de 33°C, 34°C. Em maio, deverá chegar a 34°C e até 35°C.

No Pará

Em maio, nas regiões norte e nordeste do Estado, as chuvas cairão no final de tarde e começo da noite. Situação semelhante é prevista para o oeste paraense. No sul e sudeste do Pará, começa o período seco. Nessas duas regiões, a temperatura poderá chegar a 36ºC.

'Portal do Tempo'

Virou uma mania entre belenenses dizer, ao sair de um bairro com Sol para um outro com chuva, que acaba de cruzar o 'Portal do Tempo'. Como explicou José Raimundo, do Inmet, essa situação ocorre pelo fato de que se trata da incidência de chuvas em pontos isolados.

"As nuvens no formato cumulus se formam e têm uma abrangência de 2 a 3 quilômetros, em bairros isolados, e isso faz com que se possa observar chuvas em um local e não em outro", explica José Raimundo Souza.