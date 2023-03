Barcarena realiza atividades educativas em alusão ao Dia Mundial da Água

2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. O número impactante foi divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU) no final do ano passado e comprovam a gravidade da situação de uma planeta que tem como alcunha ‘água’. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, esse problema está relacionado a 80% das doenças e mortes.

Crianças aprendem e também ajudam a educar gerações mais antigas (Divulgação/ Cláudio Oliveira/ Ascom/ Barcarena)

A partir do crescimento das cidades, no século XX, o consumo de água aumentou em 6 vezes — o dobro do crescimento da população mundial. A industrialização usa ainda hoje uma quantidade de água absurda. Ao todo, 26 países enfrentam escassez crônica de água e a previsão é de que em 2025 o problema afete 52 países e 3,5 bilhões de pessoas. O Brasil está geograficamente privilegiado, no entanto, alguns estados já enfrentam sérios problemas.

Combate ao desperdício foi um dos temas das oficinas criativas (Divulgação/ Cláudio Oliveira/ Ascom Barcarena)

O Brasil, por exemplo, detém 12% da água doce mundial, mas enfrenta desafios no que se refere à disponibilidade do recurso. A diferença geográfica e populacional da água no país é um dos grandes problemas: a Região Hidrográfica Amazônica comporta 74% da disponibilidade de água e é habitada por apenas 5% dos brasileiros. Mesmo assim, no Pará, muitos municípios, inclusive a capital, possuem problemas com o fornecimento de água.

Barcarena realiza atividade educativa em alusão ao Dia Mundial da Água

Brincadeiras, sorrisos, conhecimento em forma de alegria. Foi o que se viu no Dia Mundial da Água, celebrado em Barcarena na última quarta-feira (22). A prefeitura do município, por meio da Diretoria de Educação e Proteção Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semade), realizou uma atividade educativa com crianças da escola Manoel Nascimento do Amaral, mais conhecida como ‘Escola do Rio Arauaia’, na comunidade São Felipe, justamente para fazer um alerta sobre a importância vital do recurso. Uma equipe de servidores da Semade, em colaboração com arte educadores ligados a uma empresa especializada em reciclagem, levou informações sobre a importância da água aos estudantes.

Crianças se divertiram e aprenderam sobre a importância da água para a preservação do planeta (Divulgação/ Cláudio Oliveira/ Ascom/ Barcarena)

"O Dia da Água faz parte do Calendário Ecológico da Secretaria de Meio Ambiente de Barcarena, que selecionou algumas datas do calendário tradicional para fazer a conscientização ambiental. O Dia da Água, claro, é um deles", explicou a secretária da Semade, Juliana Nobre. "Nós fazemos questão de realizar, durante o mês de março, atividades para orientar a população sobre a importância da preservação da água, evitando o desperdício e não sujando os rios."

Consumo da água aumentou seis vezes no século XX (Divulgação/ Cláudio Oliveira/ Ascom Barcarena)

A ação educativa do Arauaia foi a culminância de sequência de atividades também realizadas nas escolas da ilha Trambioca, Vila do Conde e Fazendinha. Ensinar e conscientizar sobre o recurso através da ludicidade.

"Água é fonte de vida e nós a utilizamos para tudo. É um bem, e por mais que nós estejamos em uma região que tem uma abundância muito grande, a água usada para o consumo humano existe em porcentagem muito pequena no planeta. Então, taí aí a importância de preservá-la e não desperdiçá-la", disse Juliana

"A Secretaria de Meio Ambiente estimula essa discussão sobre a importância da preservação da água, ainda mais agora que Barcarena é um município pioneiro e protagonista das questões ambientais no estado, a partir do momento em que adere a iniciativas internacionais, como o MCR 2030 - Tornando Cidades Resilientes, Desafios Árvores na Cidade e o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia", concluiu a secretária de Meio Ambiente.