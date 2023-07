Avião que partiu de Santarém faz pouso em Manaus, após problema técnico

​Um avião da GOL Linhas Aéreas, que partiu de Santarém, no oeste paraense, fez um pouso prioritário no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, na tarde da última segunda-feira (24). Após ser constatado um problema técnico, a aeronave seguiu para manutenção após aterrisar no aeroporto, como informou a empresa nesta terça-feira (25). O avião apresentou um problema em uma das turbinas. Havia mais de 150 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros.

Em nota, a GOL informou que “não houve pouso forçado, apenas prioridade para pouso devido a um problema técnico. O pouso ocorreu sem nenhum problema”. Todo o procedimento obedeceu aos protocolos de segurança e a aeronave foi desembarcada normalmente, conforme informou a companhia no comunicado.

A aeronave segue em manutenção ainda nesta terça. O voo G3 2149, de segunda-feira, entre Manaus e Brasília, foi cancelado. Todos os clientes receberam as devidas tratativas. Na nota, a companhia esclareceu também que “a GOL reforça que todas as ações em relação ao voo foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia”.