Autônoma Crisley Moreira cobra conclusão do asfaltamento no Conjunto Jardim Nova Vida, em Belém

Moradores do Conjunto Jardim Nova Vida, no bairro de Águas Lindas, região ainda pertencente ao município de Belém, vêm sofrendo há mais de 20 anos com a falta de pavimentação e saneamento básico nas ruas do conjunto. A autônoma Crisley Moreira, de 37 anos, afirma que até foi iniciado um serviço de asfaltamento no 1° semestre de 2024, porém, a obra vem se arrastando e num ritmo lento.

“A nossa reivindicação é que tornem o nosso sonho realidade, porque uma obra que está orçada com drenagem, asfalto, pavimentação, calçada, não está acontecendo. Essa obra se iniciou no mês de março, através de muita luta com a comunidade. Nós fomos em busca e a comunidade se reuniu e conseguimos fazer com que uma obra fosse realizada. Terminou dezembro e a obra está assim”, denuncia a moradora.

A autônoma diz que apenas uma parte da obra de drenagem foi realizada, o que não corresponde nem à metade de todo o conjunto. “Quando chove aqui fica uma lamaçal. Já está feita a drenagem até ali onde vocês viram. Da calçada para baixo deu início a drenagem principal, só que não tem pra onde lançar essa água, então os tubos estão todos cheios de água porque não foi feito a continuação da drenagem que é do lado do linhão ali pra baixo que vai lá pra maré”, relata.

Crisley Moreira pede para que a obra seja retomada e, consequentemente, concluída. “A comunidade Jardim Nova Vida é totalmente esquecida. Quando a gente conseguiu a primeira rua, não dão continuidade na obra. Queremos que a obra seja retomada, porque essa situação é humilhante para todos nós”, conta.

Moradores do Conjunto Jardim Nova Vida, em Águas Lindas, vêm sofrendo há mais de 20 anos com a falta de pavimentação (Rafael Souza)

Em nota enviada na manhã de sexta-feira (3), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que a nova gestão da Prefeitura de Belém, empossada no último dia 1º de janeiro, está realizando uma auditoria detalhada sobre todas as obras em andamento e seus respectivos contratos.

“A situação do Conjunto Jardim Nova Vida, no bairro de Águas Lindas, já foi identificada como uma prioridade e estão sendo analisadas as condições da obra e os motivos da paralisação. No momento, ainda não é possível determinar um prazo exato para a conclusão, mas a Secretaria se compromete a fornecer uma atualização detalhada em breve”, disse a Sesan em nota.

(Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, Coordenadora do Núcleo de Atualidade)