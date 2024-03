Atendimentos da Equatorial estarão suspensos no feriado; confira a data da reabertura

Nesta Sexta-Feira Santa, 29 de março, as agências de atendimento ao público da concessionária de energia elétrica, Equatorial Pará, bem como os postos do E+ Reciclagem, estarão fechados por conta do feriado que antecede a Páscoa. O retorno das atividades dos postos ocorrerá no sábado, 30, a partir das 8h, e das agências somente na segunda-feira, 1º de abril, a partir das 8h.

Os atendimentos seguem funcionando 24h, tanto pela central 0800 quanto por meio dos canais digitais disponibilizados pela distribuidora: WhatsApp, site e aplicativo, para os sistemas Android e IOS. Equipes técnicas também estarão de plantão para atender eventuais ocorrências.

Central de atendimento

Com ligação gratuita para todo o estado, a central atende em qualquer dia e qualquer hora, basta ligar para o número 0800 091 0196.

Para agilizar o atendimento, em todos os canais, é importante informar o número da conta contrato, CPF ou CNPJ, do titular do imóvel, cadastrado na Equatorial Pará.

Assistente virtual no WhatsApp – Clara

A Clara, assistente virtual, realiza serviços dentro do WhatsApp, 24h. Ela funciona com inteligência artificial e basta salvar o número (91) 3217-8200 no celular e enviar mensagem de texto pelo aplicativo para:

• Informar falta de energia;

• Solicitar religação de energia;

• Consultar débitos;

• 2ª Via de Conta (para o titular);

• Código de barra para pagamentos.

Aplicativo para smartphones

O aplicativo Equatorial Energia para smartphones pode ser baixado, gratuitamente, no Google Play (Android) e Apple Store (IOS) para:

• Informar falta de energia;

• Consultar débitos;

• 2ª Via de Conta (para titulares);

• Código de barra para pagamentos (para quem não é titular).

Site – www.equatorialenergia.com.br

O site da Equatorial Pará funciona como uma agência de atendimento online que permite realizar, além dos serviços já disponíveis com a Clara, no WhatsApp, e com aplicativo da distribuidora de energia, mais de 20 tipos de serviços e consultas como:

• Solicitação de ligação nova;

• Troca de titularidade;

• Mudança de data de vencimento;

• Solicitação de fatura por e-mail.