Assista O Liberal COP Talks ao vivo e acompanhe os debates sobre a Amazônia

Nesta quinta-feira (25/09), a partir das 19h, o Grupo Liberal realiza o Liberal COP Talks, evento que inaugura o Espaço Romulo Maiorana e promove debates estratégicos sobre a COP 30 e os desafios ambientais da Amazônia. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube de O Liberal e contará com a presença de pesquisadores, autoridades e representantes de empresas que atuam na região.

Espaço Liberal será um polo de debates sobre a Amazônia

Localizado no terceiro andar da sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, o Espaço Romulo Maiorana é um ambiente multiuso com estrutura completa de áudio, vídeo e transmissão ao vivo. Com capacidade para 100 pessoas, o local vai sediar rodas de conversa quinzenais sobre temas estratégicos para o Pará, como meio ambiente, sustentabilidade, cadeias produtivas e inovação.

COP Talks reúne especialistas e cases de sucesso

O evento contará com dois painéis temáticos, com mediação da jornalista Nélia Ruffeil. O primeiro painel, "A COP e os desafios ambientais da Amazônia", terá a participação do doutor em Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente João Arroyo e do biólogo e pesquisador Luciano Montag.

O segundo painel, "O legado da COP 30 na Amazônia e no mundo", reunirá o reitor da UFPA, Gilmar Pereira, e a arquiteta e urbanista Taynara Gomes, presidente do CAU-PA. Haverá também explanações de patrocinadores sobre iniciativas ambientais bem-sucedidas.

Conheça os participantes dos painéis

Nélia Ruffeil – Jornalista e mestre em Gestão de Recursos Naturais. Experiência em telejornalismo, docência e produção de conteúdo sobre a Amazônia.

– Jornalista e mestre em Gestão de Recursos Naturais. Experiência em telejornalismo, docência e produção de conteúdo sobre a Amazônia. João Arroyo – Doutor em Desenvolvimento Urbano, pró-reitor na Unama, ex-secretário municipal e coordenador do Grupo Ser Educacional na COP 30.

– Doutor em Desenvolvimento Urbano, pró-reitor na Unama, ex-secretário municipal e coordenador do Grupo Ser Educacional na COP 30. Luciano Montag – Biólogo, professor da UFPA, doutor em Zoologia, pesquisador do CNPq e referência em ecologia de peixes da Amazônia.

– Biólogo, professor da UFPA, doutor em Zoologia, pesquisador do CNPq e referência em ecologia de peixes da Amazônia. Gilmar Pereira – Reitor da UFPA, doutor em Educação, com carreira voltada à interiorização do ensino superior e desenvolvimento amazônico.

– Reitor da UFPA, doutor em Educação, com carreira voltada à interiorização do ensino superior e desenvolvimento amazônico. Taynara Gomes – Arquiteta, doutora em Urbanismo, presidente do CAU-PA e pesquisadora em justiça climática e planejamento urbano na Amazônia.

Patrocínio e apoio

O COP Talks conta com o patrocínio das empresas: Hydro, Agropalma, Natura, OCB, Grupo Status, Sebrae, Banco da Amazônia, Faepa, Equatorial, Ciclus, Sinobras, Fiepa. Apoio da Vale.

Agenda contínua: LibTalks

Após o COP Talks, o Espaço Romulo Maiorana terá uma programação contínua com eventos a cada 15 dias. As rodas de conversa, chamadas de LibTalks, abordarão desde sustentabilidade e políticas públicas até inovação e economia da floresta, sempre com foco no desenvolvimento do Pará.

O local também funcionará como laboratório de conteúdo, com debates, entrevistas e apresentações transformadas em materiais jornalísticos para todas as plataformas do Grupo Liberal.