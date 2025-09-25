Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Assista O Liberal COP Talks ao vivo e acompanhe os debates sobre a Amazônia

Evento também inaugura o Espaço Romulo Maiorana em O Liberal e reúne especialistas para discutir clima, meio ambiente e legado da COP 30

O Liberal

Nesta quinta-feira (25/09), a partir das 19h, o Grupo Liberal realiza o Liberal COP Talks, evento que inaugura o Espaço Romulo Maiorana e promove debates estratégicos sobre a COP 30 e os desafios ambientais da Amazônia. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube de O Liberal e contará com a presença de pesquisadores, autoridades e representantes de empresas que atuam na região.

Espaço Liberal será um polo de debates sobre a Amazônia

Localizado no terceiro andar da sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, o Espaço Romulo Maiorana é um ambiente multiuso com estrutura completa de áudio, vídeo e transmissão ao vivo. Com capacidade para 100 pessoas, o local vai sediar rodas de conversa quinzenais sobre temas estratégicos para o Pará, como meio ambiente, sustentabilidade, cadeias produtivas e inovação.

COP Talks reúne especialistas e cases de sucesso

O evento contará com dois painéis temáticos, com mediação da jornalista Nélia Ruffeil. O primeiro painel, "A COP e os desafios ambientais da Amazônia", terá a participação do doutor em Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente João Arroyo e do biólogo e pesquisador Luciano Montag.

O segundo painel, "O legado da COP 30 na Amazônia e no mundo", reunirá o reitor da UFPA, Gilmar Pereira, e a arquiteta e urbanista Taynara Gomes, presidente do CAU-PA. Haverá também explanações de patrocinadores sobre iniciativas ambientais bem-sucedidas.

Conheça os participantes dos painéis

  • Nélia Ruffeil – Jornalista e mestre em Gestão de Recursos Naturais. Experiência em telejornalismo, docência e produção de conteúdo sobre a Amazônia.
  • João Arroyo – Doutor em Desenvolvimento Urbano, pró-reitor na Unama, ex-secretário municipal e coordenador do Grupo Ser Educacional na COP 30.
  • Luciano Montag – Biólogo, professor da UFPA, doutor em Zoologia, pesquisador do CNPq e referência em ecologia de peixes da Amazônia.
  • Gilmar Pereira – Reitor da UFPA, doutor em Educação, com carreira voltada à interiorização do ensino superior e desenvolvimento amazônico.
  • Taynara Gomes – Arquiteta, doutora em Urbanismo, presidente do CAU-PA e pesquisadora em justiça climática e planejamento urbano na Amazônia.

Patrocínio e apoio

O COP Talks conta com o patrocínio das empresas: Hydro, Agropalma, Natura, OCB, Grupo Status, Sebrae, Banco da Amazônia, Faepa, Equatorial, Ciclus, Sinobras, Fiepa. Apoio da Vale.

Agenda contínua: LibTalks

Após o COP Talks, o Espaço Romulo Maiorana terá uma programação contínua com eventos a cada 15 dias. As rodas de conversa, chamadas de LibTalks, abordarão desde sustentabilidade e políticas públicas até inovação e economia da floresta, sempre com foco no desenvolvimento do Pará.

O local também funcionará como laboratório de conteúdo, com debates, entrevistas e apresentações transformadas em materiais jornalísticos para todas as plataformas do Grupo Liberal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

liberal talks
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

VIRALIZOU

Homem se arrisca e tenta transportar duas pilhas de tijolos em carroceria de caminhonete; veja

A situação inusitada ocorreu em Capanema, no Pará

25.09.25 11h34

CRIME ORGANIZADO

Megaoperação contra facção criminosa é realizada no Pará e em outros nove Estados

Mais de 400 agentes de segurança cumpriram 64 mandados de busca e apreensão e 55 de prisão

25.09.25 9h13

BALANÇO

Acidentes nas rodovias federais do Pará crescem quase 5% nos primeiros 7 meses de 2025, aponta PRF

De janeiro a julho deste ano, foram 573 ocorrências, contra 546 no comparativo com o mesmo intervalo de 2024

25.09.25 7h00

POLÍCIA

Operação mira tráfico internacional de drogas no Pará após apreensão de cocaína em Barcarena

São cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão no Pará e em mais quatro estados

23.09.25 12h54

MAIS LIDAS EM PARÁ

PSS

Hospital Ophir Loyola lança PSS com 169 vagas para todos os níveis; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas e seguem até esta terça-feira (23/9), por meio do Sipros; oportunidades contemplam áreas da saúde e administrativa

22.09.25 22h57

NO MEIO DO POVO

Vídeo: ator Marco Nanini protesta em Belém contra PEC da Blindagem e pede: ‘sem anistia!’

A presença de Marco Nanini no protesto em Belém repercurtiu nas redes sociais.

21.09.25 18h32

MELHORIAS

Rede elétrica de Belém atinge cerca de 90% da modernização prevista para este ano, aponta Equatorial

Até o momento, cerca de 62,8 quilômetros já foram renovados, representando aproximadamente 89,7% da meta estabelecida

22.09.25 8h00

capacitação

Capacita COP30 abre inscrições para 400 vagas gratuitas de qualificação profissional

Etapa oferece oportunidades em cursos distribuídos entre Belém, Salinópolis e Santarém, com aulas a partir de 29 de setembro

23.09.25 21h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda