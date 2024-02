Após enchentes, Governo Federal decreta situação de emergência em Rio Maria nesta quinta-feira

O Governo Federal reconheceu situação de emergência do município de Rio Maria, no sul do Pará, nesta quinta-feira (1º), por conta da enchente que tomou a cidade nos últimos dias e já afetou mais de 550 famílias — sendo 2,5 mil pessoas afetadas. A determinação foi confirmada nesta tarde pelo ministro das Cidades, Jader Filho, e pelo ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Góes. A portaria da determinação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira. Com a medida, a gestão municipal poderá solicitar recursos junto ao Governo Federal para amenizar o cenário na região.

Agora, o município poderá contar com ajuda humanitária, a partir do recebimento de suprimentos como água e alimentos, além de combustível. As ações do Governo Federal também envolvem a reconstrução de estradas que foram atingidas pelo grande volume da água da enchente, conforme informou os titulares das pastas. Os repasses serão liberados assim que os planos de trabalho forem apresentados pela prefeitura e avaliados pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional.

As fortes chuvas em Rio Maria teriam iniciado ainda no domingo (29). Devido a isso, houve aumento do nível dos rios e córregos, causando inundações e alagamentos que obstruíram vias públicas e provocaram a queda de árvores. Além disso, o decreto informa que as águas provavelmente estão contaminadas pelo esgoto e urina de rato, podendo provocar sérios problemas à saúde. Pessoas se envolveram em acidentes e não puderam trafegar normalmente pelas ruas. Além dos números de pessoas afetadas pela cheia, 19 pontes e 110 bueiros foram danificados pelo mesmo motivo, conforme dados disponibilizados pelas autoridades municipais.

Ações

Desde a manhã de terça-feira (30), agentes da Defesa Civil estiveram em reunião com a prefeita de Rio Maria para dar inícios às ações de auxílio às pessoas afetadas. Muitas pessoas precisaram sair de suas casas e se abrigar em barracões e demais estruturas disponibilizadas pelo poder público da cidade. Além disso, as instituições de ensino também não estão funcionando.

“Em virtude das intensas chuvas, a Secretaria Municipal de Educação decide adiar o início do ano letivo para 08 de fevereiro (quinta-feira), priorizando a segurança de alunos e profissionais. Essa decisão está em conformidade com o Decreto Municipal n° 1.669/2024. Contamos com a compreensão de todos”, informou a prefeitura, via Instagram.