Apagão no Brasil: sistema de saúde em Ananindeua seguiu sem transtorno

Apesar do transtorno do Apagão no Pará e demais localidades do Brasil, a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa que os atendimentos nas UPA's (Unidades de Atendimento de Urgência e Emergência) seguiram sem nenhuma interrupção. O fluxo de atendimentos seguiu normal, sem transtornos.

No Pará, a população começou a ficar sem energia elétrica às 8h30 e somente a partir de 12h começou a normalizar. A Equatorial Pará informa que às 14h23 os clientes do estado em sua totalidade recebiam o fornecimento de energia.