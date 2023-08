Anuário do Direito do Pará 2023 será lançado nesta quinta, 31

O Anuário do Direito do Pará 2023 chega à 2ª edição. A publicação em formato premium tem 120 páginas contendo vários registros sobre o corpo jurídico dos principais escritórios do estado, os procuradores e defensores trazendo temas relevantes para a categoria, tais como os desafios impostos pela Inteligência Artificial (IA) e tecnologias no âmbito de trabalho e a sua relação com a formação profissional. O lançamento acontece nesta quinta-feira, 30, no Restô do Porto, a partir das 19h, em meio a atrações culturais.

A publicação do Anuário do Direito do Pará 2023 é realizada pelo Grupo Liberal com os patrocínios do Centro Universitário Fibra e da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA).

O Anuário do Direito do Pará vem se consolidar nesta 2ª edição como uma importante ferramenta de registro dos assuntos mais relevantes da classe jurídica paraense. Quem quer se informar sobre o que de fato marcou o ano do segmento, tem nessa publicação uma fonte de informações generosa.

O gerente de Marketing e Projetos do Grupo Liberal, Aurélio Oliveira, explica que nesta edição o projeto cresceu em número de páginas, se comparada a de 2022, o que “confirma a credibilidade que a publicação tem conquistado junto aos operadores do Direito”. “O Anuário tem o objetivo de destacar a classe jurídica na sociedade paraense por meio de um registro histórico do tempo em que vivemos. Passamos por um momento singular no qual o mundo debate o sentido de democracia, direitos igualitários, preservação de dados e nada mais oportuno do que expandir o conhecimento sobre os profissionais dessa área e os diversos campos de atuação”.

Já o diretor de Conteúdo, do Grupo Liberal, Felipe Melo, detalha que a pauta editorial do Anuário aborda temas de relevância para a sociedade. “O uso da IA no exercício profissional provoca reflexões sobre a formação acadêmica pautada no conhecimento sobre tecnologia e mundo digital. É um debate urgente e atual em várias profissões. Hoje, tudo pode partir para uma automação 100% de alguns nichos de trabalho. E o Direito, assim como o Jornalismo, é uma área que está muito antenada com a sociedade e com o movimento dos tempos”, destaca.

O presidente da OAB-PA, Eduardo Imbiriba, classifica o uso da Inteligência Artificial na advocacia como sendo de “extrema importância”. “É necessário destacar que a IA tem como objetivo auxiliar a advocacia, não substituir os advogados. Temos ferramentas de busca de jurisprudências que possibilitam ao advogado prestar uma orientação mais coesa com as decisões dos tribunais. A implementação do PJE (Processo Judicial Eletrônico), que facilitou o acesso do advogado aos processos. Os softwares de monitoramento e organização de processos. Todas são ferramentas que vêm para colaborar com a advocacia”.

O coordenador da Assessoria de Comunicação do Fibra, Manoel Portela, afirma que o Anuário do Direito “é um marco significativo para a comunidade jurídica e para todos os interessados no avanço do conhecimento legal” e que a publicação promete oferecer insights e análises criteriosas sobre os desafios e tendências que moldam o cenário jurídico contemporâneo.“O engajamento do Centro Universitário Fibra como patrocinador desse projeto reflete seu compromisso inabalável com a educação jurídica de qualidade e sua conexão intrínseca com o mercado jurídico. Através de seu renomado curso de Direito, o Fibra tem cultivado uma geração de profissionais preparados e conscientes das demandas da área”, declara.

Durante o evento de lançamento haverá a apresentação do saxofonista Valdson Silva, do Dj Natto e da banda de pop rock do músico e compositor André Moura.