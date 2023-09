Anderson Baranov é o novo presidente do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará

O Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) elegeu seu novo presidente, o executivo da Hydro, Anderson Baranov. A eleição foi feita na última segunda-feira (11). O gestor assume o sindicato pelos próximos quatro anos e é a segunda vez que ele ocupará o cargo. A escolha do novo representante foi feita virtualmente e marcou, também, a posse dos integrantes do Conselho Fiscal e dos Delegados Representantes junto à Federação das Indústrias do Estado do Pará – FIEPA.

Os representantes eleitos terão mandato de 11 de setembro de 2023 a 10 de setembro de 2027. No primeiro mandato de Baranov, entre os anos de 2021 e 2022, ocorreram as comemorações pelos 15 anos do Simineral, o Prêmio Simineral de Comunicação, a atualização da identidade visual de comunicação da instituição, além de diversos outros projetos.

“Estou muito honrado em dar continuidade ao trabalho realizado até aqui! Juntos iremos trabalhar em muitas pautas positivas como COP, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Projetos Sociais entre outros!”, declarou Baranov.

A nova diretoria é composta, além de Baranov, por Ana Carolina Pantoja Alves (VALE S.A), vice-presidente e delegada, sendo representante titular. Emerson Claudio (Mineração Rio do Norte S.A), diretor secretário e delegado, sendo representante suplente. Paula Amélia (Mineração Paragominas S.A), 1° diretora e suplente. Barbara Macedo (Alcoa World Alumina Brasil LTDA), 2° diretora e suplente.

Também estão Márcio Augusto (VALE S.A), 3° diretor e suplente, além de Vladimir Senra (Mineração Rio do Norte S.A), 4° diretor e suplente.

Entre os membros titulares do Conselho Fiscal, estão: José Guilherme Ramos, Luis Mauricio Ferraiuoli, Paulo Roberto Bergmann. Já os membros suplentes do conselho fiscal, estão: José Guilherme Xenofonte, André Luís Machado de Vasconcelos e Lucimar Martins.