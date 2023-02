Ananindeua: moradores de Águas Lindas recebem serviços de saúde e cidadania nesta quarta-feira (1º)

Moradores do bairro da Águas Lindas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), recebem, nesta quarta-feira (1º de março), a sexta edição da ação “Corujão da Saúde”, que oferece atendimentos médicos e serviços de saúde gratuitamente à população. Será das 17h às 21h, na praça do Park Anne, localizada na travessa Tancredo Neves. O objetivo da campanha é conseguir atender aos usuários do município que não tem tempo ou não conseguem ir às unidades básicas de saúde durante o dia, para que consigam ser atendidos no horário da noite. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Dentre os serviços oferecidos estão: testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C; consultas médicas especializadas em clínico geral, ginecologia, pediatria e oftalmologia; consultas de enfermagem; vacinação contra covid-19, HPV, meningocócica C, H1N, ACWY e sarampo; e acompanhamento psicológico.

Consultas odontológicas, aferição de pressão e glicemia, além de teste rápido de covid-19 também serão oferecidos. Além disso, os moradores poderão contar com realização de exames de PCCU no novo consultório móvel para atendimentos à saúde da mulher. Serão distribuídas senhas para atendimento. A demanda será espontânea. Para o atendimento, será necessário apresentar RG, Cartão do SUS e, para vacina contra covid-19, o cartão de vacinação.

Uma equipe da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) também estará presente na ação com os serviços de atualização e inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). Essa edição do Corujão da Saúde ainda contará com serviços do Programa Pet Amigo, e ofertará serviços do castramóvel, exames de hemograma, vacina antirrábica, vermifugação e consultas veterinárias. Além dos demais atendimentos, também será realizada emissão e atualização do Cartão SUS.

CadÚnico

Para ser incluída no CadÚnico, a família precisa ter renda mensal familiar de até três salários mínimos ou meio salário mínimo per capita. No caso de atualização, os documentos necessários são: carteira de trabalho, RG, CPF, título de eleitor e certidão de nascimento. Caso seja casado, certidão de casamento, RG e CPF do cônjuge.

Se houver outros moradores na residência do beneficiário, é preciso apresentar RG, CPF, certidão de nascimento para menores de 10 anos e carteira de trabalho para maiores de 18 anos, além da declaração escolar da criança ou adolescente.

