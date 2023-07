Agentes de Base Fluvial apreendem mais de R$ 400 mil em pescado irregular no Marajó

Durante ações de fiscalização nos rios no âmbito da “Operação Guardiões do Bioma”, agentes da área de segurança encontraram cerca de 140 kg de pescado irregular, entre barbatana de tubarão e grude de pescada, em uma embarcação nominada “Ana Beatriz IV”, que trafegava pelo furo do Rio Tajapuru, próximo ao Distrito de Antônio Lemos, no Marajó Ocidental. O pescado apreendido está avaliado em mais de R$ 400 mil reais.

A ação, realizada na noite do último sábado (22), contou com o apoio de agentes do Grupamento Fluvial, Policiais Civis e Militares e Corpo de Bombeiros Militar, que atuam na Base Fluvial Antônio Lemos. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a embarcação saiu de Macapá, no Amapá, com destino a Belém e a carga estava na carroceria de um veículo Saveiro. Foram identificados aproximadamente 50 kg de barbatana de tubarão, avaliados em cerca de R$ 239,5 mil, e 90 kg de grude de pescada, estimado em R$ 252 mil.

VEJA MAIS

“Nós seguimos atuando com ações estratégicas na malha fluvial por meio da Base Antônio Lemos, que a cada nova ação exitosa como essa, nos mostra a importância da implantação naquela região que é corredor de muitas embarcações. Dessa vez, conseguimos apreender mais de 100 quilos de pescado, fruto de crime contra à fauna e também que poderia entrar no mercado para ser comercializado de forma irregular. Reforçamos que estamos atentos a qualquer prática criminosa e estamos aptos a combater essas ações, protegendo o meio ambiente, a fauna e toda a população paraense”, afirmou Ualame Machado, titular da Segup.

A Lei nº 11.959, que trata sobre as atividades de aquicultura e pesca, caracteriza como crimes ambiental contra à fauna tanto o finning, que é a prática da captura de tubarões para retirar apenas a barbatana e em seguida descartar o restante do animal, quanto o transporte em embarcações sem documentação.

O material apreendido foi encaminhado para a Base Antônio Lemos, de onde será encaminhado até a próxima segunda-feira (24) para a Delegacia de Breves, para procedimentos cabíveis. Será instaurado um procedimento investigativo para apuração e identificação dos envolvidos no crime contra à fauna.

Ostensividade nos Rios

De acordo com o Governo do Estado, a ações integradas dos agentes de segurança estão ocorrendo diariamente na região do Marajó Ocidental desde a implantação da Base Fluvial Antônio Lemos, em junho de 2022. Equipes fazem abordagens nas embarcações contra o tráfico de drogas, deslocamento de criminosos, veículos roubados e de transporte de madeira ilegal, além de apreensão de pescados que estejam sendo transportados irregularmente. Para a identificação de drogas ilícitas também são utilizados cães farejadores.