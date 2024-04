Agentes ambientais voluntários em Muaná recebem capacitação sobre preservação na região do Marajó

Servidores públicos municipais e agentes comunitários de Muaná, no Arquipélago do Marajó, receberam uma capacitação para atuarem como agentes ambientais voluntários, em uma iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio). O objetivo da atividade é fortalecer a conscientização e a preservação ambiental na região.

Ao longo de três dias de aprendizado e troca de experiências, os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre a identificação de problemáticas ambientais locais e a importância de relatar as questões aos órgãos competentes. Além disso, os voluntários foram incentivados a elaborar planos de ação e projetos de voluntariado que impactem positivamente na comunidade e no meio ambiente.

O gerente da Região Administrativa do Marajó, Hugo Dias, ressaltou a importância dessa atividade e falou dos próximos municípios que serão contemplados com a capacitação. Ele enfatizou que a intenção é expandir a iniciativa para todos os 17 municípios que compõem o Arquipélago do Marajó, promovendo uma gestão participativa e efetiva das Unidades de Conservação (UCs) do Ideflor-Bio.

“Sem dúvida, essa ação representa um marco na promoção da educação ambiental e no engajamento da comunidade local na proteção da biodiversidade e dos recursos naturais. A formação de agentes ambientais voluntários é um passo significativo para a construção de uma consciência ambiental coletiva e para a promoção de práticas sustentáveis no Arquipélago do Marajó. Daqui de Muaná, seguiremos para Ponta de Pedras, Breves, Afuá, Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari”, detalha o gerente Hugo Dias.

Aprendizados

Os participantes da capacitação destacaram a importância de adquirir novos conhecimentos e habilidades para atuarem como agentes de transformação das comunidades onde vivem. A troca de experiências e a interação com especialistas da área ambiental foram fundamentais para ampliar a visão sobre os desafios e oportunidades existentes na região.

O técnico em Gestão de Pesca e Aquicultura do Ideflor-Bio, Átila Brandão, foi quem ministrou a capacitação e, para ele, a expectativa é que a formação desses agentes ambientais voluntários em diversos municípios do Arquipélago do Marajó contribua significativamente para a conservação da natureza, o manejo sustentável dos recursos naturais e a promoção do desenvolvimento local de forma equilibrada e responsável. Ele acredita que o engajamento da população é essencial para garantir a preservação das riquezas naturais dessa região única e exuberante.

“O Ideflor-Bio tem desempenhado um papel fundamental na promoção da educação ambiental e na formação de agentes multiplicadores em todo o Pará, e a capacitação em Muaná é mais um exemplo do compromisso que nós, enquanto instituição, temos com a sustentabilidade e a conservação da biodiversidade. A expansão desse projeto para os demais municípios do Arquipélago do Marajó certamente fortalecerá as ações de preservação ambiental e o envolvimento da comunidade nesse processo”, enfatiza o especialista.