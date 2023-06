8º edição da Conferência Cristo Alegria começa nesta quinta

Começa nesta quinta-feira (29) a 8ª edição da Conferência do Cristo Alegria, que é o segundo maior evento da comunidade. A programação vai até domingo, 2 de julho, e conta com atividades diversas entre missas, pregações, dança, teatro e mesas redondas. Nos dias 30 de junho e 1º de julho terão atividades no teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. As inscrições estão abertas e a programação completa disponível no site .

A Conferência Cristo Alegria é a conexão entre todas as pessoas de diversos lugares do Brasil que amam, têm ou são amigas do carisma da alegria.

São quatro dias com pregações, conexões, painéis, missa, adoração e momentos de oração. É um evento que congrega jovens de todas as idades, mas também conta com a participação de adultos e todas as pessoas que compartilham do mesmo desejo de ser de Deus.

O Cristo Alegria nasce de uma nova necessidade de evangelização, iniciado em Belém do Pará. O grupo é vinculado à Capelania Militar do CBMPA e fundada pelo Diácono e Coronel Emanuel Duarte. A comunidade tem como principal objetivo “viver sempre com alegria” por meio de adorações, missas, além de diversos eventos católicos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Cristo Alegria quer aproximar jovens de Deus]]

A comunidade Cristo Alegria surgiu em 2001 e no ano seguinte já promoveu o primeiro encontro no carnaval, que antes se chamava Cristo Alegria Belém, mas depois mudou para Aviva, que significa avivar a experiência do espírito santo.

O carnaval Aviva, que é outro evento importante da comunidade, oferece diferentes atividades: como música, dança, teatro, reza. E Emanuel destaca que o evento cresceu em diferentes aspectos e um dos principais foi a massificação da evangelização. O evento parou em 2021, em decorrência da pandemia, em 2022, ocorreu de forma restrita. E este ano retornou de modo presencial.