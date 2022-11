Oração para fazer antes de uma reunião

Reuniões estão sempre presentes em diversos ambientes, como familiar e empregatício. Se você busca estar mais confiante para esse momentos, confira as orações que a Redação Integrada de O Liberal selecionou para auxiliar na sua prece:

Oração

“Senhor Deus, aquele que me acompanha e que me rege todos os dias, guia-me nesta reunião. Faça com que bons acordos sejam fechados e que a minha presença seja apenas positiva.

Tome conta de meus lábios e derrama neles apenas sabedoria. Faça com que eu diga apenas aquilo que o Senhor manda desde os céus.

Faça com que todos aqueles que estiverem mal intencionados não consigam falar, tira deles a voz para que não perturbem a paz que tu tens colocado em meu coração.

Confio em seu poder e em sua providência, ó Pai. Vem a mim desde o teu santo reino e me auxilie neste momento de aflição.

Batiza-me nas águas da sua segurança, essa reunião será uma chuva de bênçãos em minha vida. Amém!”

Oração para antes de uma reunião de negócios

"Deus Pai, que tudo o que fizermos comece com a Tua inspiração e continue com a Tua ajuda e apoio. Que o nosso trabalho tenha sempre início no Teu coração e, através de Ti, chegue à conclusão com as Tuas bênçãos.

Nós Vos pedimos, em Cristo Nosso Senhor."

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)