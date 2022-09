Oração de São Venceslau para abençoar os mais vulneráveis

O santo celebrado no dia 28 de setembro é o São Venceslau, considerado o “O príncipe santo”. No ano 925, ele teve um reinado próspero com grandes construções de igrejas e evangelização. Conhecido pela benevolência, ele é o protetor dos pobres, doentes, encarcerados, órfãos e das viúvas

Por isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou a oração que pode lhe ajudar a estar mais conectado com este santo. Confira:

VEJA MAIS

Oração a São Venceslau

"Ó Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, eu Te louvo, eu Te bendigo, eu Te adoro. A exemplo de São Venceslau, quero encontrar no Evangelho inspiração constante para minha vida. Quero viver as bem-aventuranças e cumprir com alegria o mandamento do amor. Amém."

VEJA MAIS ORAÇÕES

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)