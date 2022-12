Oração de São Luís Scrosóppi para guiar e proteger os futebolistas

Celebrado no dia 04 de agosto, São Luís Scrosóppi é um santo italiano conhecido pela atuação em prol dos pobres, jovens em situação de vulnerabilidade social e enfermos. Ele foi canonizado pelo papa João Paulo II em 2001. Com valores como justiça, perseverança e determinação, ele é associado ao esporte e considerado protetor dos futebolistas.

Para celebrar o legado deste santo, confira a oração que a Redação Integrada de O Liberal selecionou para lhe auxiliar no momento de prece. Confira:

Oração

"Ó Senhor, que, em São Luís, acendeu o fogo do teu amor para a humanidade sofredora e o tornou modelo de santidade para todos nós, infundi o mesmo Espírito de caridade operante no teu povo e nesta tua Igreja, para torná-la imagem legível do teu vulto paterno para os homens e mulheres do terceiro milênio.

Ó São Luís, modelo de generosidade, com a ajuda da Virgem Mãe, que foi teu sustento para toda a vida, intercede para que esta tua terra saiba apresentar pastores santos, cristãos generosos e almas consagradas ao serviço de Cristo e do Evangelho. Amém."

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)