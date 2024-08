Nelson Rubens está afastado do TV Fama após mais de 25 anos na apresentação

Nelson Rubens vai ficar afastado do comando do TV Fama, na Rede TV!, durante toda esta semana. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, apenas Flávia Noronha e Fefito ficam no comando da edição.

O apresentador está gripado e deverá ficar de repouso para se recuperar totalmente para então retornar aos estúdios, o que deve ocoeer na próxima semana.

O famoso tem 86 anos e, destes, dedicou ao programa quase 25 anos.

Durante a pandemia, Nelson Rubens também ficou fora do ar.