Na Alemanha, pais que apresentam estresse têm direito a férias de 3 semanas

Já pensou em ir ao médico e ele receitar um spa com todas as despesas pagas? Isso é possível na Alemanha, o único país no mundo que pais que se encontram com dificuldades têm direito a tirar uma licença de três semanas, a cada quatro anos. Esse benefício é chamado de "Kur", uma espécie de retiro em clínicas, como férias em um spa.

O alemão Sebastian Schwerk estava com problemas de insônia e enxaqueca, principalmente por estar vivendo momentos difíceis, como a morte de seu pai e o crescimento de seus filhos. Ter que lidar com o luto, puberdade e a sensação de insuficiência causou um enorme estresse em sua vida. Foi quando a esposa de Schwerk sugeriu que tirassem uma licença de saúde.

O Kur é receitado pelo médico e o seguro do paciente cobre a maioria das despesas, como refeições, creche e terapias. A recomendação da licença não é apenas para tratar um problema de saúde, pois serve também para garantir que problemas pequenos não se tornem questões mais graves. Por exemplo, Schwerk solicitou a licença para fazer um tratamento preventivo da sua insônia.

Com receio de não estar sendo um bom pai para seu filho mais novo, Schwerk decidiu passar três semanas com filho em uma clínica no litoral da Alemanha. “Minha principal necessidade era realmente passar o máximo de tempo possível com meu filho, sem estresse, e voltar a ter um estilo de vida mais saudável”, disse o pai.

No local, era disponibilizado diversas atividades, incluindo terapia de relaxamento muscular, meditação, caminhadas nórdicas e ioga. Ele teve acesso a tratamentos que nunca havia feito antes e chegou a abrir mãos até de alguns hábitos que considerava ruins.

Como parte do tratamento, nesses retiros é estritamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas, o que foi difícil para Schwerk no começo. "Bem, eu gosto de tomar cerveja depois do trabalho, mas, de fato, eliminar isso por três semanas é uma ótima ideia”, afirmou.

Apesar de parecer um período de férias, pesquisas apontam eficácia do Kur na prevenção de problemas de saúde físicas e mentais. As questões mais comuns são problemas psicológicos, como ansiedade, insônia ou sintomas depressivos. Elas afetam agora mais de 90% dos pais que procuram seus retiros, que antes era de 80%.

Cada vez mais pais recorrem ao benefício, mostrando a dificuldade de suportar a tensão do dia a dia.

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor web em OLiberal.com, Felipe Saraiva )